Фазель поделился впечатлениями от церемонии открытия Игр будущего

Идея фиджитала состоит в том, чтобы привлечь молодежь к физической активности, отметил бывший президент Международной федерации хоккея

МОСКВА, 22 февраля. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Церемония открытия Игр будущего в Казани представляла собой хорошее технологическое шоу. Такое мнение ТАСС высказал бывший президент Международной федерации хоккея Рене Фазель.

Открытия Игр будущего состоялось 21 февраля, соревнования пройдут до 3 марта.

"Я был очень впечатлен церемонией открытия, это отличное технологическое шоу, - сказал Фазель. - Мир меняется, молодые люди хотят иметь различный подход к спорту, компьютерные игры, спортивные симуляторы развиваются. Идея фиджитала состоит в том, чтобы привлечь молодежь к физической активности, а не только сидеть перед компьютером или играть со своим телефоном".

Игры будущего проводятся по новым дисциплинам с использованием современных технологий, цифровой среды и физической активности. Формат соревнований подразумевает использование последних разработок в области киберспорта, робототехники, дополненной и виртуальной реальности, информационных технологий и искусственного интеллекта. Участие в Играх будущего принимают более 2 тыс. человек из 107 стран.