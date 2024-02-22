Более 200 ветеранов СВО участвуют в открывшемся в Калуге Кубке защитников Отечества

Анна Цивилева отметила, что спорт - лучшая программа реабилитации для участников СВО

КАЛУГА, 22 февраля. /ТАСС/. Межрегиональные соревнования "Кубок защитников Отечества" среди ветеранов специальной военной операции (СВО) из Центрального и Северо-Западного федеральных округов открылись в Калуге. В третьем кубке принимает участие рекордное количество ветеранов - 220 участников из 29 регионов, сообщает корреспондент ТАСС с места событий.

"Кубок третий, и он пользуется все большой популярностью, - сказал президент Паралимпийского комитета России (ПКР) Павел Рожков. - Если на первом кубке у нас было 70 участников специальной военной операции, то сейчас 220, а с сопровождающими - почти 400 человек. Если на первом кубке они знакомились с теми или иными видами спорта, пробовали себя, то сейчас уже, зная программу, заранее начинают готовиться. И по накалу, и по уровню мастерства показывают результаты не ниже, наверное, чем на чемпионатах страны. Многих из этих ребят мы ждем в наших национальных сборных командах".

Председатель государственного фонда "Защитники Отечества" Анна Цивилева отметила, что спорт - лучшая программа реабилитации для участников СВО. Кроме укрепления физических показателей, он помогает ветеранам перейти из военного братства в спортивное. "Ребята, ветераны, особенно когда получили инвалидизацию в результате ранения, замыкаются, не понимают, как они будут теперь с этим жить. Здесь на помощь нам пришли ветераны других локальных войн и конфликтов, паралимпийцы, которые пережили это сами, нашли в себе силы для того, чтобы заняться спортом, вернуться в активную жизнь. Многие из участников кубков начинают серьезно заниматься спортом и даже планируют участвовать в Паралимпийских играх. Вот это для нас очень важно и ценно - дать героям возможность себя проявить и реализовать", - отметила она.

В спортивную программу Кубка защитников Отечества включены шесть видов спорта - пулевая стрельба, армрестлинг, стрельба из лука, пауэрлифтинг, настольный теннис и волейбол сидя. Также специалисты ПКР в рамках проекта "Мы вместе. Спорт" провели для ветеранов СВО паралимпийский урок, мастер-классы по адаптивным видам спорта и дали консультации по самостоятельной физической реабилитации.

Межрегиональные соревнования "Кубок защитников Отечества" проходят с 21 по 24 февраля в Калуге по федеральному проекту "Спорт - норма жизни" нацпроекта "Демография". Организаторами мероприятия выступают Государственный фонд поддержки участников СВО "Защитники Отечества", ПКР при поддержке Министерства спорта РФ и правительства Калужской области.