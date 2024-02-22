Хоккеист Дацюк рассказал, что игра в приставку для него в новинку

В гала-матче на Играх будущего команда олимпийского чемпиона уступила команде Даниса Зарипова

КАЗАНЬ, 22 февраля. /ТАСС/. Игра в виртуальный хоккей оказалась в новинку для олимпийского чемпиона, чемпиона мира и двукратного обладателя Кубка Стэнли Павла Дацюка. Об этом он рассказал журналистам после гала-матча на Играх будущего.

"Это что-то новое для меня, в приставку я не играл, все время во дворе, - сказал Дацюк. - Я у них (молодых участников команды - прим. ТАСС) спрашивал, где кнопка "пас", чтобы они показали мне, куда нажимать и как отобрать шайбу. Вот эти две функции у меня были [в киберчасти], помогать. Ребята отнеслись с уважением, старались подсказать, подбодрить. Видимо, сильное давление на них было: все на вас, ребята, только вы сегодня можете помочь нашей команде. Они переживали, видно было".

"Формат "три на три", маленькая площадка - это я приветствую. Много интересных моментов, голов. Можно быстро добрать и также быстро потерять шайбу. Это здорово, нужно быстрее мыслить, думаю, это поможет нашем юным хоккеистам", - добавил хоккеист.

В гала-матче приняли участие команды Даниса Зарипова и Дацюка. Игра прошла в фиджитал-формате. Сначала спортсмены сразились в виртуальный хоккей, а затем сыграли в хоккей на льду в формате три на три. Помимо капитанов команд, в матче приняли участие Василий Кошечкин, Максим Афиногенов, Сергей Мозякин, Александр Семин и Евгений Артюхин, а также воспитанники казанских школ. По итогам встречи команда Зарипова обыграла команду Дацюка с общим счетом 14:13.

Игры будущего завершатся 3 марта, они проводятся по новым дисциплинам с использованием современных технологий, цифровой среды и физической активности. Формат соревнований подразумевает использование последних разработок в области киберспорта, робототехники, дополненной и виртуальной реальности, информационных технологий и искусственного интеллекта. Участие в соревнованиях принимают около 2 тыс. человек из более чем 100 стран.