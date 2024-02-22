Фазель надеется, что российские спортсмены скоро вернутся к международным стартам

В декабре 2023 года Международный олимпийский комитет допустил россиян до участия в Олимпийских играх в Париже в нейтральном статусе

КАЗАНЬ, 22 февраля. /ТАСС/. Бывший президент Международной федерации хоккея Рене Фазель надеется, что российских спортсменов скоро допустят к международным соревнованиям. Об этом он рассказал журналистам.

"Я здесь не для того, чтобы говорить о политике. Но, надеюсь, они вернутся к соревнованиям как можно раньше", - сказал Фазель.

8 декабря 2023 года Международный олимпийский комитет допустил россиян до участия в Олимпийских играх в Париже в нейтральном статусе, сохранив запрет на их выступление во всех командных соревнованиях. В участии также будет отказано спортсменам, активно поддерживающим военные действия. Не будут допущены до Олимпиады лица, связанные с армией или организациями национальной безопасности.