Фазель выразил поддержку фигуристке Валиевой

Бывший глава Международной федерации хоккея надеется, что спортсменка сможет вернуться к соревнованиям

КАЗАНЬ, 22 февраля. /ТАСС/. Бывший президент Международной федерации хоккея Рене Фазель надеется, что у фигуристки Камилы Валиевой будет возможность выступать на соревнованиях. Об этом Фазель рассказал журналистам.

"Я большой фанат Валиевой. Она великолепная фигуристка. Надеюсь, что у нее будет возможность вернуться на лед", - сказал Фазель.

29 января Спортивный арбитражный суд дисквалифицировал Валиеву за нарушение антидопинговых правил, удовлетворив требование Всемирного антидопингового агентства о четырехлетнем наказании. Отстранение отсчитывается от 25 декабря 2021 года. Показанные с этого момента результаты фигуристки аннулированы.

30 января Международный союз конькобежцев пересмотрел результаты командного турнира Олимпиады в Пекине, переместив сборную России, в состав которой входила Валиева, с первого места на третье.