Фазель считает, что у Овечкина есть шанс побить снайперский рекорд Гретцки

Российскому форварду для повторения достижения Уэйна Гретцки осталось забросить 56 шайб

КАЗАНЬ, 22 февраля. /ТАСС/. Капитан "Вашингтона" Александр Овечкин имеет шанс обойти канадца Уэйна Гретцки в борьбе за звание лучшего снайпера Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Такое мнение журналистам высказал бывший глава Международной федерации хоккея Рене Фазель.

Овечкину для повторения рекорда Гретцки осталось забросить 56 шайб.

"Статистика - очень интересная штука, - сказал Фазель. - Конечно, я являюсь фанатом Овечкина, он великолепный хоккеист. У него еще два года контракта и да, у него есть шанс: "Давай, атакуй". Но Гретцки есть Гретцки, а Овечкин - это Овечкин, не хочу их сталкивать".