Футболист "Уфы" Баклов получил гражданство Таджикистана

Голкипер намерен выступать за сборную Таджикистана

ДУШАНБЕ, 22 февраля. /ТАСС/. Вратарь российского футбольного клуба "Уфа" Олег Баклов получил гражданство Таджикистана и планирует играть за национальную сборную этой страны. Об этом сообщили в федерации футбола республики.

"Голкипер футбольного клуба "Уфа" Олег Баклов, который родился в Табошаре (нынешнее название - Истиклол - прим. ТАСС) и вырос в России, получил паспорт гражданина Республики Таджикистан", - говорится в сообщении.

В федерации отметили, что после получения гражданства "сам Олег Баклов сказал, что готов защищать цвета национальной сборной Таджикистана начиная с лета этого года после завершения сезона во Второй лиге России". Также федерация опубликовала фото игрока с паспортом гражданина Таджикистана.

Баклову 29 лет. В июле 2023 года он стал голкипером "Уфы", до этого играл в екатеринбургском "Урале-2", "Камазе" из Набережных Челнов, а также выступал за молодежную команду самарских "Крыльев Советов".

Сборная Таджикистана в этом году впервые участвовала в Кубке Азии, который прошел в конце января - начале февраля 2024 года. На турнире таджикистанские футболисты дошли до четвертьфинала, уступив на этой стадии команде Иордании (0:1).