Британский велосипедист высоко оценил уровень проведения Игр будущего

Оливер Робинсон отметил, что никогда не видел таких масштабных соревнований по виртуальным велогонкам

КАЗАНЬ, 22 февраля. /ТАСС/. Участник соревнований по виртуальным велогонкам Игр будущего в Казани британец Оливер Робинсон считает, что турнир организован очень хорошо. Такое мнение он высказал ТАСС.

"Игры будущего - это что-то новое, чего я раньше не знал, потому что был в пузыре велогонок. Это классная альтернатива, мне очень нравится. В Великобритании тоже проходят соревнования по виртуальным велогонкам, но таких масштабных, как в России, я не видел никогда. Мне очень нравится, что Россия проявляет эту инициативу, все прошло очень хорошо, по моим ощущениям, все было на высоте", - сказал Робинсон.

В соревнованиях по виртуальным велогонкам приняли участие 12 команд из 4 человек, причем на турнир также приехали призеры Олимпийских игр, чемпионатов мира и Европы из разных стран.

"Казань очень большая и холодная, я не знал, чего ожидать, когда сюда приехал - когда увидел огромные горы снега, то очень испугался. Но это оказался очень красивый город с великой культурой и историей, я бы очень хотел вернуться сюда снова", - подчеркнул британский велогонщик.

Игры будущего завершатся 3 марта, они проводятся по новым дисциплинам с использованием современных технологий, цифровой среды и физической активности. Формат соревнований подразумевает использование последних разработок в области киберспорта, робототехники, дополненной и виртуальной реальности, информационных технологий и искусственного интеллекта. Участие в соревнованиях принимают около 2 тыс. человек из более чем 100 стран.