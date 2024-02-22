Калинская вышла в полуфинал теннисного турнира в Дубае

В четвертьфинале россиянка победила третью ракетку мира Коко Гауфф из США

ДУБАЙ, 22 февраля. /ТАСС/. Россиянка Анна Калинская одержала победу над американкой Коко Гауфф в четвертьфинальном матче турнира Женской теннисной ассоциации (WTA) в Дубае.

Встреча закончилась со счетом 2:6, 6:4, 6:2 в пользу Калинской, пробившейся в основную сетку турнира через квалификацию. Гауфф была посеяна под третьим номером. В полуфинале Калинская сыграет с первой ракеткой мира полькой Игой Свёнтек.

Калинской 25 лет, она занимает 40-е место в рейтинге WTA, на счету спортсменки нет побед на турнирах под эгидой организации в одиночном разряде. Выход в четвертьфинал Открытого чемпионата Австралии 2024 года является ее лучшим результатом на турнирах Большого шлема.

Гауфф 19 лет, в мировом рейтинге она занимает третье место. На счету американки семь титулов WTA. Лучшим результатом спортсменки на турнирах Большого шлема является победа на Открытом чемпионате США в 2023 году.

Турнир в Дубае относится к категории WTA 1 000. Он проводится на покрытии "хард" и завершится 24 февраля. Общий призовой фонд - более $3,2 млн. Действующей победительницей является чешка Барбора Крейчикова. Из россиянок турнир в одиночном разряде выигрывала Елена Дементьева (2008).