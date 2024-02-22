Футболист Кучаев перешел из ЦСКА в "Пари НН"

Полузащитник заключил с нижегородским клубом контракт до конца текущего сезона

ТАСС, 22 февраля. Полузащитник Константин Кучаев стал игроком футбольного клуба "Пари Нижний Новгород". Об этом сообщает пресс-служба нижегородской команды.

Игрок и московский ЦСКА, за который выступал Кучаев, расторгли контракт по взаимному согласию. С "Пари НН" футболист заключил соглашение до конца текущего сезона.

Кучаеву 25 лет, за основную команду ЦСКА он играл с 2017 года. Полузащитник провел в составе армейцев 153 матча, в которых забил 11 мячей и отдал 15 результативных передач. Также Кучаев в 2022 году выступал на правах аренды за казанский "Рубин".