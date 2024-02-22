Игрок китайской команды по Dota 2 отметил сильный состав участников на Играх будущего

В четвертьфинале команда Xtreme Gaming победила соперников из Azure Ray.

КАЗАНЬ, 22 февраля. /ТАСС/. Соревнования по Dota 2 + суперфинал на Играх будущего проходят в конкурентной борьбе, состав участников очень сильный. Такое мнение журналистам высказал игрок команды Xtreme Gaming Чжао Цзысин.

В четверг прошли матчи 1/4 финала турнира по Dota 2. Команда Xtreme Gaming победила со счетом 2:1 китайскую команду Azure Ray.

"Мы уже много раз играли друг с другом, - сказал Чжао Цзысин. - Из-за того, что здесь слишком холодно, после приезда я только сидел в отеле. Все игроки очень сильные на турнире, поэтому у меня большой стресс".

Игры будущего завершатся 3 марта, они проводятся по новым дисциплинам с использованием современных технологий, цифровой среды и физической активности. Формат соревнований подразумевает использование последних разработок в области киберспорта, робототехники, дополненной и виртуальной реальности, информационных технологий и искусственного интеллекта. Участие в Играх будущего принимают более 2 тыс. человек из 107 стран.