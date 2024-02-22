Кудашов считает, что Гусев уже является великим хоккеистом после Олимпиады 2018 года

В четверг Гусев повторил рекорд Мозякина по количеству очков в одном регулярном чемпионате

МОСКВА, 22 февраля. /ТАСС/. Нападающий московского "Динамо" Никита Гусев уже является великим хоккеистом, учитывая его достижение на Олимпиаде 2018 года. Такое мнение журналистам высказал главный тренер бело-голубых Алексей Кудашов.

Благодаря реализованному буллиту в матче Фонбет - Континентальной хоккейной лиги с череповецкой "Северсталью" (3:2) Гусев набрал 85-е очко в текущем сезоне, повторив рекорд Сергея Мозякина по количеству очков в одном регулярном чемпионате.

"Если вспомнить летние заголовки, то тогда говорили, что он несовместим с командой, с тактикой. Никита здорово играет, у них хорошее звено, функционально оно готово. Появятся новые результаты, будут рекорды, очков будет больше", - сказал Кудашов.

"Конечно, больше чем уверен, тот его пас на Олимпиаде [Кириллу] Капризову (в финальном матче олимпийского турнира в Пхёнчхане в 2018 году Капризов забросил победную шайбу в ворота сборной Германии с передачи Гусева - прим. ТАСС) стоит в один ряд с голом [Ильи] Ковальчука в 2008 году [на чемпионате мира], и то действие делает его великим игроком. Ведь чрезвычайно сложно выиграть Олимпиаду", - добавил главный тренер "Динамо".