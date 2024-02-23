"Как во сне". Фигуристка Екатерина Боброва рассказала о победе команды на Играх в Сочи

Десять лет назад сборная России выиграла командный турнир фигуристов на домашней Олимпиаде

МОСКВА, 23 февраля. /ТАСС/. Десять лет назад фигуристка Екатерина Боброва, выступавшая в танцах на льду с Дмитрием Соловьевым, достигла самой высокой вершины в своей спортивной карьере - стала обладательницей олимпийского золота в командном турнире. В разговоре с корреспондентом ТАСС она назвала бесценной возможность выступить на Олимпиаде в родной стране.

"На Играх мы достигли главного результата карьеры - это золото Олимпийских игр, - сказала Боброва. - К сожалению, у нас не получилось завоевать то место, на котором мы очень рассчитывали, в личном турнире, но это уже отдельная история. В принципе иметь возможность выступить на Олимпийских играх, еще и на своей родной земле, - это дорогого стоит. Такую возможность - выступать на Олимпиаде, в своей родной стране, при многотысячной, даже многомиллионной публикой, которая тебя изо всех сил поддерживает - имеют не все спортсмены высшего уровня. Это бесценно".

В командном турнире на Олимпийских играх в Сочи Боброва была капитаном. В сборную вошли Евгений Плющенко, Юлия Липницкая, пары Татьяна Волосожар - Максим Траньков, Ксения Столбова - Федор Климов, а также дуэты Боброва - Соловьев, Елена Ильиных - Никита Кацалапов.

"Самым ярким моментом на Играх-2014 стал для нас командный турнир - именно с него и начиналась наша Олимпиада. Лично я не высчитывала, какие баллы, какое возможное место мы можем занять, главным для нас было выйти на лед и хорошо сделать свою работу, чтобы не подвести команду. Наша прекрасная золотая команда показала на тот момент свои лучшие результаты. Даже когда в конце последними в нашей команде выступали Лена с Никитой, все мы уже понимали: как бы ребята ни откатали, мы все равно будем первыми", - вспоминает Боброва.

"Но осознание, что мы олимпийские чемпионы, не приходило. Хорошо помню, как на меня через весь стадион бежит Лена Ильиных и буквально орет: "Катя, ты представляешь, мы - олимпийские чемпионки". И даже тогда ты как будто во сне, пытаешься вырваться, проснуться, и осознать реальность. Осознать, что ты действительно олимпийский чемпион, - рассказала собеседница агентства. - Это стало понемногу происходить уже на медальной церемонии, когда нас награждали, когда гимн России играл, когда мы смотрели на поднимающийся и развевающийся флаг Российской Федерации. К сожалению, на зимних Играх это был последний раз, когда мы его видели на Олимпиадах".

"Энергия, которую осязаешь физически"

В Олимпиаде-2014 приняли участие 2 800 спортсменов, а посетили соревнования более 1,2 млн зрителей.

"Еще один из самых ярких моментов - это то, как нас поддерживали зрители на трибунах. Когда ты выходишь, раскатываешься на льду, а тебя уже начинают поддерживать и ты понимаешь, как эта волна поднимается. Потом тебя вызывают на лед, ты выезжаешь, в этот момент народ на трибунах создает настоящую вибрацию, ты это чувствуешь физически, - отметила Боброва. - А ведь тебе еще кататься. Это ни с чем не сравнимая энергетика, которую можно осязать физически".

"Да, эта энергетика тебя сносит, но многое зависит от того, как ты сам себя к этому готовишь, как настраиваешься. Ведь ты можешь напитываться этой поддержкой. Или наоборот - она может тебя снести. А еще рядом с тобой твои тренеры - Александр Жулин и Олег Волков, и твой партнер. И за ними ты как за каменной стеной. Когда мы выходили с Димой на лед, мы постоянно держались за руки. И я чувствовала эту поддержку, чувствовала, что он рядом, что вдвоем можем и горы свернуть. И в такие моменты ты радуешься, что ты не в одиночном катании", - призналась Боброва.

Командный турнир фигуристов завершился 9 февраля. Сборная России в нем стала первой, второе место заняли фигуристы Канады, третье - сборная США. Личные соревнования танцоров стартовали через неделю.

"Тогда между командным и личным стартом мы решили вернуться в Москву, потому что в Сочи у нас была одна тренировка в день, постоянно присутствовали судьи, нужно было кататься в костюмах, с макияжем, с прической, и на все это тратились и нервы, и время, - отметила Боброва. - Ведь даже музыку тебе дают на тренировке один раз. В Москве - катайся сколько надо, и музыку свою включай сколько хочешь. И ты уже в спокойном состоянии, убрав золотую олимпийскую медаль в дальний ящик, настраиваешься на личный турнир".

"Уверена - останься мы в Сочи, давление олимпийской победы могло бы на нас сказаться. Мы вернулись обратно за несколько дней до выступления. А вот когда закончился личный, на следующий день я свалилась с температурой под 40 - спасибо большое моему организму, что дотерпел, что выдержал четко до того момента, когда уже можно было позволить себе болеть, расслабиться. Когда иммунитет ослаблен, это очень опасно - легко можно получить травму, подхватить вирус. И организм держался так долго, что потом свалило, окончательно и бесповоротно", - призналась олимпийская чемпионка.

Места памяти - олимпийской и семейной

На золоте Сочи Боброва и Соловьев решили не останавливаться, продолжив тренироваться и в следующем олимпийском цикле. Через четыре года фигуристы завоевали еще одну олимпийскую награду - серебро командного турнира в южнокорейском Пхёнчхане. "В Сочи после Игр-2014 мы поначалу возвращались нечасто, поскольку продолжили карьеру, готовились к Играм в Пхёнчхане. А уже после поездки в Южную Корею у нас появилась возможность выступать в шоу у Ильи Авербуха, у Татьяны Навки, и они часто проходили то в "Айсберге", то в "Большом". И мы приезжали туда за воспоминаниями. Да, многое на олимпийском "Айсберге" менялось, появлялись новые декорации, иногда каток было не узнать. Но входя в раздевалку, ты понимаешь, что ничего не забылось", - сказала Боброва.

"Но самое любимое место в Сочи у меня со спортом не связано. Да, "Айсберг" навсегда останется в сердце, но особенное место для меня и моей семьи - дендропарк "Южные культуры". Во время Олимпийских игр рядом со мной были мои родители, моя сестра. И в самый последний день мы пошли туда гулять, потому что парк этот для нашей семьи очень много значит - там мои родители познакомились, там же в первый раз поцеловались", - рассказала фигуристка.

"Есть там эта волшебная лавочка, и мы все пытались ее найти. К сожалению, не нашли, потому что парк перестраивался, менялся. Но та прогулка всей семьей, наши фотографии, наши эмоции - это было так классно. И именно в тот момент мы узнали, что наши лыжники заняли весь пьедестал на самой длинной дистанции - 50 километров", - напомнила Боброва.

В заключительный день Игр россияне заняли весь пьедестал в гонке на 50 км. Золото России принес Александр Легков, второе и третье места заняли Максим Вылегжанин и Илья Черноусов соответственно.

Карты и лоскутное одеяло

Многие болельщики увезли с той Олимпиады памятные сувениры. Своя коллекция есть и у спортсменов.

"Конечно, остались у меня с Игр и сувениры. Для меня реликвии - это не обязательно что-то очень дорогое, это то, что совмещает для тебя место, где было обретено, с памятью, с эмоциями. Возможно, это прозвучит смешно, но тогда, в Сочи, я купила колоду карт - они такие красивые, синие, с рубашкой как лоскутное одеяло - оно было одним из символов Сочи-2014. И мы до сих пор играем этой колодой всей семьей в разные карточные игры. Десять лет прошло, и замусолена уже вся эта колода, но до сих пор живая - ни одна карта не потеряна, не порвана", - рассказала Боброва.

"Понятное дело, что мы храним медали, они очень дороги нам. Наши сейчас выставлены на Аллее славы на ВДНХ. Но вот почему-то после вопроса о сувенирах и реликвиях с Игр я сразу подумала о той колоде карт, - отметила собеседница агентства. - Естественно, то самое лоскутное одеяло, под которым я спала все Олимпийские игры в номере в Олимпийском парке, где мы жили. Когда мы впервые вошли в наш номер, мы увидели кровать, подушку и вот это синее лоскутное одеяло. Каждый из нас, если места в багаже хватало, его забирал с собой. И оно до сих пор греет мне не только тело, но и душу, сердце".

Костюмы фигуристов - тоже память. Кто-то хранит их дома, кто-то дарит музеям. Платье Бобровой для произвольного танца хранится в музее в Новогорске.

"Я на Играх выступала в черном и оранжевом платьях. Черное для произвольной программы хранится в одном из музеев фигурного катания в Новогорске. А оранжевое платье, кстати, даже в передаче "Модный приговор" участвовало. В этом выпуске как раз рассказывалось про спортивные костюмы, про олимпийские костюмы, вообще про костюмы фигурного катания. Мое оранжевое платье для "Мэрилин Монро" участвовало в этой программе", - сказала Боброва.

"А после окончания карьеры я в нем даже в шоу в образе Жар-птицы каталась. Оно очень подходило под тот образ. А сейчас, в данный конкретный момент, это платье у одной моей подружки, которая попросила его для одного из номеров у нее в институте. Я и одолжила его в нем потанцевать. Жду, конечно же, что оно ко мне в итоге вернется", - подытожила олимпийская чемпионка.