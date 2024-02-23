Аршавин считает, что чемпионом Англии в текущем сезоне станет "Манчестер Сити"

На данный момент в турнирной таблице чемпионата лидирует "Ливерпуль"

КАЗАНЬ, 23 февраля. /ТАСС/. Победителем чемпионата Англии по футболу в сезоне-2023/24 станет "Манчестер Сити", поскольку их главный тренер Пеп Гвардиола построил хорошую команду. Такое мнение журналистам высказал бывший футболист лондонского "Арсенала" Андрей Аршавин, который приехал на Игры будущего в качестве посла соревнований и проекта "Футбол для дружбы".

"Чемпионом станет, к сожалению, "Манчестер Сити". Команда у Пепа Гвардиолы очень хорошая", - сказал Аршавин.

Текущим лидером чемпионата Англии является "Ливерпуль", набравший 60 очков после 26 матчей. "Манчестер Сити" занимает второе место с 56 очками после 25 сыгранных матчей. Третьим идет "Арсенал", у которого 55 очков после 25 встреч.