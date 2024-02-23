Узбекистан подписал меморандум о сотрудничестве с Международной федерацией фиджитал-спорта

Узбекистан стал первой страной, подписавшей такое соглашение

ТАШКЕНТ, 23 февраля. /ТАСС/. Федерация фиджитал-спорта Узбекистана первой в мире подписала меморандум о сотрудничестве с Международной федерацией фиджитал-спорта. Об этом сообщила пресс-служба Национального олимпийского комитета (НОК) Узбекистана.

Делегация Узбекистана на Играх будущего в Казани провела встречи с вице-премьером России Дмитрием Чернышенко и президентом Международной федерации фиджитал-спорта Рене Фазелем.

"Был подписан меморандум о взаимном сотрудничестве, стоит отметить, что наша страна стала первым государством, подписавшим соглашение о сотрудничестве с Международной федерацией фиджитал-спорта", - говорится в сообщении.

Как сообщил руководитель Федерации фиджитал-спорта Узбекистана Олег Пекось, организация создана месяц назад, в настоящее время в республике идет активное развитие фиджитал-движения.

Ранее сообщалось, что президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев принял участие в торжественной церемонии открытия Игр будущего в Казани и предложил провести их в 2026 году в Узбекистане.

Игры будущего, которые проходят в Казани и Сочи с 21 февраля до 3 марта, являются первыми международными мультиспортивными соревнованиями с использованием современных технологий, цифровой среды и физической активности.