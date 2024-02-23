Родионенко считает, что ОКР восстановят в правах только после Олимпиады в Париже

В пятницу Спортивный арбитражный суд оставил в силе решение МОК об отстранении Олимпийского комитета России

МОСКВА, 23 февраля. /ТАСС/. Временное отстранение Олимпийского комитета России (ОКР) будет снято только после летних Олимпийских игр 2024 года в Париже. Такое мнение ТАСС высказала старший тренер сборной России по спортивной гимнастике Валентина Родионенко.

В пятницу Спортивный арбитражный суд отклонил апелляцию ОКР на решение Международного олимпийского комитета (МОК) о временном отстранении.

"А разве кто-то ждал от них другого решения? Я лично нет, давление на наш спорт пока не ослабевает, и ближайшие Игры в Париже, думаю, пройдут без нас. Нужно ждать изменения политической ситуации. Олимпийский комитет России, на мой взгляд, восстановят в правах только после Парижа", - сказала Родионенко.

12 октября 2023 года МОК отстранил ОКР до дальнейшего уведомления в связи с включением в состав организации олимпийских советов ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей. Отстранение предусматривает, что ОКР больше не может функционировать в качестве национального олимпийского комитета и получать финансирование от олимпийского движения.

Олимпийские игры пройдут в Париже с 26 июля по 11 августа 2024 года.