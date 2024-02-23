Матыцин отметил, что наследие Олимпиады в Сочи живет благодаря в том числе Легкову

В Московской области проходит Гонка Легкова

МОСКВА, 23 февраля. /ТАСС/. Наследие зимних Олимпийских игр 2014 года в Сочи продолжает жить и функционировать в том числе и благодаря победителю Игр лыжнику Александру Легкову. Такое мнение в приветственном слове участникам Гонки Легкова высказал министр спорта РФ Олег Матыцин, комментарий которого предоставили ТАСС организаторы соревнований.

Соревнования проходят 23-24 февраля в Пересвете Московской области.

"Большая радость быть вместе с вами и участвовать в юбилейной гонке Александра Легкова. Символично, что мы празднуем победу Александра и нашей страны на лучших зимних Олимпийских играх в Сочи и 10-летний юбилей с момента их окончания, - сказал Матыцин. - Наследие Сочи живет в том числе благодаря и таким людям, как Александр, и многим нашим чемпионам. Я очень рад, что в сегодняшней гонке принимают участие практически вся элита лыжного спорта России, наши замечательные биатлонисты, представители других видов спорта. Это значит, что спорт в России очень популярен, он - значительная часть нашей жизни, потому что мы должны быть здоровыми. Наша страна - это страна-победитель, у нас великие традиции".

"Сегодня символично, что гонка проходит 23 февраля, потому что спортсмены отстаивают честь нашей страны на спортивных аренах. Я хочу пожелать детишкам, чтобы ими еще многие годы гордились члены большой спортивной семьи и граждане великой страны", - добавил он.

Победителем Гонки Легкова у мужчин стал трехкратный олимпийский чемпион Александр Большунов, вторым стал Сергей Ардашев, третьим - Алексей Червоткин. Четвертое место занял биатлонист Эдуард Латыпов.