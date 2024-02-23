Аршавин считает, что детям проще соревноваться в фиджитал-спорте

Бывший игрок сборной России приехал на Игры будущего в Казани в качестве посла соревнований и проекта "Футбол для дружбы"

КАЗАНЬ, 23 февраля. /ТАСС/. Совмещение физического спорта и киберспорта детям дается легче, потому что они с раннего возраста играют в приставки. Такое мнение журналистам высказал бронзовый призер чемпионата Европы 2008 года в составе сборной России Андрей Аршавин, который приехал на Игры будущего в качестве посла соревнований и проекта "Футбол для дружбы".

В пятницу в международном выставочном центре "Казань экспо" завершился детский турнир проекта "Футбол для дружбы". Соревнования прошли по правилам фиджитал-футбола: сначала команды сыграли на приставке, после чего перешли на футбольное поле. Победу в турнире одержала команда Socorro Dove, которая обыграла в финале Gobi Bear.

"В сегодняшнем финале, к сожалению, интриги не получилось, все решила компьютерная часть, там было слишком большое преимущество, - сказал Аршавин. - На площадке такого перевеса не было, в обеих командах были два лидера, которые забили. Вообще этот проект создавался, чтобы дети со всех стран собирались, общались между собой, налаживали дружбу, отношения. Многие, кто прошел через это, общаются, футбол здесь как помощник".

"Я практически не играю в приставку, я все-таки старой формации, я вообще не так много в жизни любил симуляторы, - добавил Аршавин. - Сложно ли совместить физику и компьютер? Я думаю, что для детишек - нет, потому что, когда мы были детьми, мы также играли в компьютер, в разные виды спорта, просто у нас не было приставок в мое время, был персональный компьютер. Я думаю, что для них это не так сложно, но понятно, что у кого-то лучше получается на поле, а у кого-то - на компьютере".

21 февраля после церемонии открытия Игр будущего в Казани Аршавин обратился к президенту РФ Владимиру Путину с предложением создать отечественный футбольный симулятор, в котором можно будет играть за сборную страны и не только. "Не знаю, возможно или создание отечественного симулятора в ближайшем будущем. Знаю, что стараются его делать, - отметил Аршавин. - Просто есть пожелание, чтобы дети могли играть за свою национальную сборную, за команды Российской премьер-лиги и создавать сборную регионов. А в иностранных аналогах этого нет".