Участник турнира Dota 2 из Малайзии рассказал, что был впечатлен увидеть снег в Казани

В пятницу его команда Invictus Gaming уступила LGD со счетом 0:2 в полуфинале турнира по Dota 2 + Суперфинал на Играх будущего

КАЗАНЬ, 23 февраля. /ТАСС/. Участник китайской команды по Dota 2 Invictus Gaming Тиай Цзюнь Вэнь из Малайзии был рад увидеть снег в Казани во время Игр будущего. Об этом он рассказал журналистам.

В пятницу Invictus Gaming уступила соотечественникам из LGD со счетом 0:2 в полуфинале турнира по Dota 2 + Суперфинал на Играх будущего.

"Состав участников неплохой, но всегда есть что улучшать, - сказал спортсмен. - Я из такого города, где жаркая погода без снега, поэтому счастлив быть здесь, снег прекрасен, мне нравится холод".

Игры будущего завершатся 3 марта, они проводятся по новым дисциплинам с использованием современных технологий, цифровой среды и физической активности. Формат соревнований подразумевает использование последних разработок в области киберспорта, робототехники, дополненной и виртуальной реальности, информационных технологий и искусственного интеллекта. Участие в Играх будущего принимают более 2 тыс. человек из 107 стран.