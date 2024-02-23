СКА обыграл минское "Динамо" и вернулся на первое место в таблице КХЛ

ТАСС, 23 февраля. Петербургский СКА со счетом 5:1 обыграл минское "Динамо" в гостевом матче регулярного чемпионата Фонбет - Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Встреча прошла на "Минск-Арене" в присутствии 15 086 зрителей.
Заброшенными шайбами в составе победителей отметились Василий Глотов (3-я минута), Сергей Сапего (11), Сергей Толчинский (14, 29) и Николай Поляков (26). У проигравших отличился Бретт Ричи (48). После третьего гола СКА у минского "Динамо" произошла замена вратаря: вместо Алексея Колосова на лед вышел Дилан Фергюсон.
СКА набрал 95 очков после 67 матчей и вернулся на 1-е место в Западной конференции и в общей таблице КХЛ. В заключительном для себя матче регулярного чемпионата команда из Санкт-Петербурга 25 февраля примет пекинский "Куньлунь Ред Стар". СКА в общей таблице КХЛ по итогам регулярного чемпионата может обогнать только московское "Динамо". Бело-голубые 24 февраля дома сыграют с владивостокским "Адмиралом", а 26 февраля примут московский ЦСКА.
Минское "Динамо" гарантировало себе 8-е место в Западной конференции по итогам регулярного чемпионата. Белорусская команда после 67 матчей набрала 67 очков. 26 февраля минчане на выезде сыграют с московским "Спартаком".
В других матчах пятницы ярославский "Локомотив" в гостях со счетом 3:2 в овертайме обыграл нижнекамский "Нефтехимик", "Сочи" дома победил "Куньлунь Ред Стар" (6:3).
1
СКА
67
40
2
4
1
2
18
218-136
95
2
Динамо М
66
31
9
4
3
3
16
207-154
94
3
Локомотив
67
34
8
2
4
1
18
174-137
93
4
Спартак
66
35
3
1
4
4
19
226-182
86
5
Северсталь
66
30
1
5
3
5
22
197-176
80
6
Торпедо
66
27
5
2
3
3
26
184-173
74
7
ЦСКА
66
29
3
1
1
6
26
188-161
73
8
Динамо Мн
67
25
5
1
2
3
31
176-176
67
9
Сочи
67
19
1
3
0
7
37
166-249
53
10
Куньлунь РС
66
14
5
4
2
4
37
154-219
52
11
Витязь
66
14
4
2
4
3
39
131-220
47
1
Металлург
66
33
7
2
4
3
17
207-165
91
2
Авангард
66
31
9
3
0
5
18
208-175
91
3
Салават Юлаев
66
35
4
2
2
4
19
191-138
88
4
Ак Барс
66
31
6
2
0
2
25
167-136
80
5
Автомобилист
67
25
5
6
4
4
23
161-157
80
6
Трактор
66
27
5
3
2
4
25
176-162
76
7
Лада
66
23
3
4
4
10
22
156-165
74
8
Амур
66
23
3
3
7
5
25
154-170
70
9
Нефтехимик
67
19
6
1
6
9
26
153-199
67
10
Сибирь
66
19
3
5
3
8
28
146-178
65
11
Адмирал
66
14
4
3
6
5
34
143-189
53
12
Барыс
66
11
4
5
3
5
38
135-201
48