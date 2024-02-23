23 февраля, 18:50
КХЛ

СКА обыграл минское "Динамо" и вернулся на первое место в таблице КХЛ

Встреча завершилась со счетом 5:1

ТАСС, 23 февраля. Петербургский СКА со счетом 5:1 обыграл минское "Динамо" в гостевом матче регулярного чемпионата Фонбет - Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Встреча прошла на "Минск-Арене" в присутствии 15 086 зрителей.

Заброшенными шайбами в составе победителей отметились Василий Глотов (3-я минута), Сергей Сапего (11), Сергей Толчинский (14, 29) и Николай Поляков (26). У проигравших отличился Бретт Ричи (48). После третьего гола СКА у минского "Динамо" произошла замена вратаря: вместо Алексея Колосова на лед вышел Дилан Фергюсон.

СКА набрал 95 очков после 67 матчей и вернулся на 1-е место в Западной конференции и в общей таблице КХЛ. В заключительном для себя матче регулярного чемпионата команда из Санкт-Петербурга 25 февраля примет пекинский "Куньлунь Ред Стар". СКА в общей таблице КХЛ по итогам регулярного чемпионата может обогнать только московское "Динамо". Бело-голубые 24 февраля дома сыграют с владивостокским "Адмиралом", а 26 февраля примут московский ЦСКА.

Минское "Динамо" гарантировало себе 8-е место в Западной конференции по итогам регулярного чемпионата. Белорусская команда после 67 матчей набрала 67 очков. 26 февраля минчане на выезде сыграют с московским "Спартаком".

В других матчах пятницы ярославский "Локомотив" в гостях со счетом 3:2 в овертайме обыграл нижнекамский "Нефтехимик", "Сочи" дома победил "Куньлунь Ред Стар" (6:3).

Регулярный чемпионат КХЛ-2023/24. Западная конференция

1

СКА

67

40

2

4

1

2

18

218-136

95

2

Динамо М

66

31

9

4

3

3

16

207-154

94

3

Локомотив

67

34

8

2

4

1

18

174-137

93

4

Спартак

66

35

3

1

4

4

19

226-182

86

5

Северсталь

66

30

1

5

3

5

22

197-176

80

6

Торпедо

66

27

5

2

3

3

26

184-173

74

7

ЦСКА

66

29

3

1

1

6

26

188-161

73

8

Динамо Мн

67

25

5

1

2

3

31

176-176

67

9

Сочи

67

19

1

3

0

7

37

166-249

53

10

Куньлунь РС

66

14

5

4

2

4

37

154-219

52

11

Витязь

66

14

4

2

4

3

39

131-220

47

Регулярный чемпионат КХЛ-2023/24. Восточная конференция

1

Металлург

66

33

7

2

4

3

17

207-165

91

2

Авангард

66

31

9

3

0

5

18

208-175

91

3

Салават Юлаев

66

35

4

2

2

4

19

191-138

88

4

Ак Барс

66

31

6

2

0

2

25

167-136

80

5

Автомобилист

67

25

5

6

4

4

23

161-157

80

6

Трактор

66

27

5

3

2

4

25

176-162

76

7

Лада

66

23

3

4

4

10

22

156-165

74

8

Амур

66

23

3

3

7

5

25

154-170

70

9

Нефтехимик

67

19

6

1

6

9

26

153-199

67

10

Сибирь

66

19

3

5

3

8

28

146-178

65

11

Адмирал

66

14

4

3

6

5

34

143-189

53

12

Барыс

66

11

4

5

3

5

38

135-201

48

  

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КХЛ