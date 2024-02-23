СКА обыграл минское "Динамо" и вернулся на первое место в таблице КХЛ

Встреча завершилась со счетом 5:1

ТАСС, 23 февраля. Петербургский СКА со счетом 5:1 обыграл минское "Динамо" в гостевом матче регулярного чемпионата Фонбет - Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Встреча прошла на "Минск-Арене" в присутствии 15 086 зрителей.

Заброшенными шайбами в составе победителей отметились Василий Глотов (3-я минута), Сергей Сапего (11), Сергей Толчинский (14, 29) и Николай Поляков (26). У проигравших отличился Бретт Ричи (48). После третьего гола СКА у минского "Динамо" произошла замена вратаря: вместо Алексея Колосова на лед вышел Дилан Фергюсон.

СКА набрал 95 очков после 67 матчей и вернулся на 1-е место в Западной конференции и в общей таблице КХЛ. В заключительном для себя матче регулярного чемпионата команда из Санкт-Петербурга 25 февраля примет пекинский "Куньлунь Ред Стар". СКА в общей таблице КХЛ по итогам регулярного чемпионата может обогнать только московское "Динамо". Бело-голубые 24 февраля дома сыграют с владивостокским "Адмиралом", а 26 февраля примут московский ЦСКА.

Минское "Динамо" гарантировало себе 8-е место в Западной конференции по итогам регулярного чемпионата. Белорусская команда после 67 матчей набрала 67 очков. 26 февраля минчане на выезде сыграют с московским "Спартаком".

В других матчах пятницы ярославский "Локомотив" в гостях со счетом 3:2 в овертайме обыграл нижнекамский "Нефтехимик", "Сочи" дома победил "Куньлунь Ред Стар" (6:3).

Регулярный чемпионат КХЛ-2023/24. Западная конференция № Команда И В ВО ВБ ПБ ПО П Ш О 1 СКА 67 40 2 4 1 2 18 218-136 95 2 Динамо М 66 31 9 4 3 3 16 207-154 94 3 Локомотив 67 34 8 2 4 1 18 174-137 93 4 Спартак 66 35 3 1 4 4 19 226-182 86 5 Северсталь 66 30 1 5 3 5 22 197-176 80 6 Торпедо 66 27 5 2 3 3 26 184-173 74 7 ЦСКА 66 29 3 1 1 6 26 188-161 73 8 Динамо Мн 67 25 5 1 2 3 31 176-176 67 9 Сочи 67 19 1 3 0 7 37 166-249 53 10 Куньлунь РС 66 14 5 4 2 4 37 154-219 52 11 Витязь 66 14 4 2 4 3 39 131-220 47