23 февраля, 19:36
НХЛ

"Аризона" расторгнет контракт с хоккеистом Ружичкой из-за поста на фоне белого порошка

Клуб Национальной хоккейной лиги выставил игрока на безусловный драфт отказов

ТАСС, 23 февраля. Клуб Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Аризона" выставил словацкого нападающего Адама Ружичку на безусловный драфт отказов с целью расторжения контракта после того, как игрок опубликовал видео в Instagram (запрещен в России, принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской) на фоне белого порошка. Об этом сообщает телеканал TSN.

В пятницу игрок выложил видео на фоне белого порошка и с банковской картой. Вскоре хоккеист удалил пост.

Ружичка начал сезон в "Калгари", провел 39 матчей, в которых забросил три шайбы и отдал шесть результативных передач. Позже форвард был отправлен на драфт отказов, откуда его забрала "Аризона". В новом клубе он сыграл три матча, в которых не отметился результативными действиями.

Ружичке 24 года. Он был выбран на драфте 2017 года "Калгари" под общим 109-м номером. 

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НХЛ