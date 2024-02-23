Сноубордист Мостовой считает, что уровень подготовки российских спортсменов вырос

По словам Константина Мостового, многие сноубордисты научились выполнять сложные элементы

ТЮМЕНЬ, 23 февраля. /ТАСС/. Уровень подготовки российских сноубордистов и сложность выполняемых спортсменами трюков на турнирах в дисциплине "биг-эйр" растет благодаря модернизации объектов, на которых проводятся соревнования. Такое мнение ТАСС высказал член сборной России по сноуборду Константин Мостовой на фестивале экстремальных видов спорта "Битва на Туре" в Тюмени.

"На чемпионате России в прошлом году в Новосибирске сделали качественный трамплин, и все ребята запрыгали вплоть до 1 440 градусов - это четыре оборота вокруг себя, очень многие ребята начали делать. При этом за счет "подушки" в Новосибирске [вырос] уровень в целом на соревнованиях, особенно таких сложных, как "сити биг-эйр". То есть конструкции, построенные прямо в городе, как здесь в Тюмени - даже на них ребята выполняют почти все, особенно сегодня, 1 080 градусов. Это вполне достойные трюки даже с этими сложностями трассы, поэтому уровень растет", - сказал Мостовой.

Спортсмен также отметил, что те объекты инфраструктуры, которые есть, становятся лучше.

Мостовой считает, что конкуренция между спортсменами тоже возросла. "Из-за того что в России, к сожалению, спортивные объекты не позволяют делать что-то новое, то все приходят примерно к одному уровню, и дальше идет фактор необычности трюков, то есть разные грэбы у нас есть, разные захваты доски, и за уникальность тоже добавляют баллы, поэтому иногда становится важнее делать что-то более уникальное", - добавил сноубордист.

Фестиваль экстремальных видов спорта "Битва на Туре" проходит в Тюмени 23-24 февраля, в программе фестиваля международные соревнования по сноуборду в дисциплине "биг-эйр" и соревнования Третьего этапа Кубка России по сноуборду в дисциплине "биг-эйр", организаторы ожидают на соревнованиях не менее 10 тыс. зрителей. Фестиваль "Битва на Туре" проходит с 2017 года, за семь лет его посетили 605 спортсменов и 69 тыс. зрителей, 18 млн человек наблюдали за ним онлайн.