Сноубордисты Ленчевский и Мостовой отметили рост конкуренции в сборной России

По их мнению, в стране улучшаются условия для занятия этим видом спорта

ТЮМЕНЬ, 23 февраля. /ТАСС/. Конкуренция между спортсменами сборной России по сноуборду выросла за последние четыре года. Такое мнение ТАСС высказали члены сборной России по сноуборду Ярослав Ленчевский и Константин Мостовой на фестивале экстремальных видов спорта "Битва на Туре" в Тюмени.

Ранее Ленчевский стал вторым в соревнованиях по сноуборду в дисциплине "хафпайп" на Всероссийской спартакиаде по зимним видам спорта. В пятницу спортсмен победил в соревнованиях третьего этапа Кубка России по сноуборду в дисциплине "биг-эйр", проходящих в рамках "Битвы на Туре".

"За предыдущие четыре года, с того момента, как у нас появилась довольно внушительная "подушка" в Новосибирске, которая позволяет на хорошем уровне, относительно мирового, кататься, ребята начали [лучше] прыгать, и юниорский состав также к нам подтягивается", - сказал Ленчевский.

Мостовой отметил, что у современных детей больше возможностей, для того чтобы показывать хороший уровень катания. "Дети подрастают и очень большая разница с тем, когда мы с Ярославом [Ленчевским] были детьми, у нас не было "подушки". Сейчас дети начинают кататься с восьми лет, и они тренируются только там, это, конечно, серьезное поколение, серьезная замена нам в будущем", - сказал он.

Фестиваль экстремальных видов спорта "Битва на Туре" проходит в Тюмени 23-24 февраля, в программе фестиваля международные соревнования по сноуборду в дисциплине "биг-эйр" и соревнования третьего этапа Кубка России по сноуборду в дисциплине "биг-эйр", организаторы ожидают на соревнованиях не менее 10 тыс. зрителей. Фестиваль "Битва на Туре" проходит с 2017 года, за семь лет его посетили 605 спортсменов и 69 тысяч зрителей, 18 млн человек наблюдали за ним онлайн.