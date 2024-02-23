Сноубордист Ленчевский считает, что уровень турниров в России поднялся из-за призовых

Спортсмен отметил, что из-за введения призовых на всех соревнованиях сноубордисты не пропускают этапы Кубка России

ТЮМЕНЬ, 23 февраля. /ТАСС/. Уровень российских соревнований по сноуборду возрос, это связано в том числе с введением призовых на всех турнирах. Такое мнение ТАСС высказал член сборной России по сноуборду Ярослав Ленчевский на фестивале экстремальных видов спорта "Битва на Туре" в Тюмени.

Ранее Ленчевский стал вторым в соревнованиях по сноуборду в дисциплине "хафпайп" на Всероссийской спартакиаде по зимним видам спорта. В пятницу спортсмен победил на третьем этапе Кубка России по сноуборду в дисциплине "биг-эйр", проходящем в рамках "Битвы на Туре".

"С того момента как у нас закрыли международные соревнования, у нас наоборот соревнований стало очень много внутри, еще и добавили, как в этом году, Спартакиаду сильнейших. Также за счет введения призовых на всех соревнованиях, даже включая Кубки России, уровень поднялся, и, соответственно, все начали ездить на все этапы", - сказал Ленчевский.

Исполком Международного олимпийского комитета 28 марта 2023 года рекомендовал допускать российских и белорусских спортсменов до участия в международных соревнованиях в нейтральном статусе, причем только тех, кто публично не высказывался в поддержку спецоперации на Украине и не связан с вооруженными силами или органами национальной безопасности. 25 октября член правления Международной федерации лыжного спорта и сноуборда Эрик Рёсте сообщил, что санкции в отношении российских спортсменов остаются в силе на сезон-2023/24.

Фестиваль экстремальных видов спорта "Битва на Туре" проходит в Тюмени 23-24 февраля, в программе фестиваля международные соревнования по сноуборду в дисциплине "биг-эйр" и соревнования Третьего этапа Кубка России по сноуборду в дисциплине "биг-эйр", организаторы ожидают на соревнованиях не менее 10 тыс. зрителей. Фестиваль "Битва на Туре" проходит с 2017 года, за семь лет его посетили 605 спортсменов и 69 тыс. зрителей, 18 млн человек наблюдали за ним онлайн.