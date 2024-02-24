Нападающий "Миннесоты" Капризов преодолел отметку в 60 очков в сезоне НХЛ

Россиянин отметился результативной передачей в победном матче с "Эдмонтоном"

ТАСС, 24 февраля. "Миннесота" со счетом 4:2 победила "Эдмонтон" в гостевом матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

В составе "Миннесоты" шайбы забросили Мэтт Болди (20-я и 53-я минуты), Юнас Бродин (50), Матс Цуккарелло (59). У "Эдмонтона" голы на счету Леона Драйзайтля (31), Зака Хаймана (55).

Нападающий "Миннесоты" Кирилл Капризов записал на свой счет результативную передачу и преодолел отметку в 60 очков. На счету россиянина теперь 24 шайбы и 26 передач в 50 матчах сезона. Это третий показатель по скорости достижения данной отметки в клубе, ранее Капризов добирался до нее за 45 (сезон-2021/22) и 49 (2022/23) встреч соответственно. Также за 49 игр ее смог преодолеть норвежец Цуккарелло (2021/22).

В другом матче игрового дня "Виннипег" в гостях обыграл "Чикаго" (3:2 ОТ).

"Эдмонтон" занимает третье место в турнирной таблице Тихоокеанского дивизиона, набрав 68 очков в 54 матчах. "Миннесота" идет шестой в Центральном дивизионе с 60 очками после 57 встреч. Обе команды проведут следующие матчи утром 25 февраля по московскому времени: "Эдмонтон" примет "Калгари", "Миннесота" на выезде встретится с "Сиэтлом".