Чемпион мира 2013 года в прыжках в длину Меньков не собирается завершать карьеру

33-летний спортсмен принял решение пропустить зимнюю часть сезона для лучшей подготовки к Играм БРИКС и Играм дружбы

МОСКВА, 24 февраля. /ТАСС/. Победитель чемпионата мира 2013 года в прыжках в длину Александр Меньков принял решение пропустить зимний сезон, чтобы лучше подготовиться к летним Играм БРИКС и Играм дружбы. Об этом спортсмен сообщил ТАСС.

"Я решил пропустить зиму, - сказал 33-летний Меньков. - Мне нужно как следует отдохнуть перед летним сезоном, в котором будет очень много важных стартов. Хочу как можно лучше подготовиться к тем же Играм БРИКС и Играм дружбы".

Игры БРИКС состоятся в Казани с 12 по 23 июня. Игры дружбы пройдут с 15 по 29 сентября 2024 года в Москве и Екатеринбурге, легкоатлеты будут соревноваться в Екатеринбурге.

На чемпионате мира 2013 года, который проходил в Москве, Меньков победил с результатом 8,56 метра, установив рекорд России. На его счету есть также бронза зимнего мирового первенства (2012) и золото чемпионата Европы в помещении (2013).