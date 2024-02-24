Легкоатлетка Конева пропускает зимний чемпионат России для лучшей подготовки к Играм БРИКС

Спортсменка, специализирующаяся на тройном прыжке, мотивирована в хорошей форме подойти к летним турнирам

МОСКВА, 24 февраля. /ТАСС/. Серебряный призер чемпионата мира 2013 года в тройном прыжке Екатерина Конева хочет в оптимальной форме подойти к Играм БРИКС и изначально не собиралась выступать в зимнем сезоне, поэтому не заявилась на чемпионат России в помещении. Об этом спортсменка сообщила ТАСС.

С 23 по 25 февраля в Москве проходит зимний чемпионат России в помещении. На 24 февраля запланирована квалификация в женском тройном прыжке, однако многолетнего лидера сборной России Коневой нет в стартовом протоколе.

"Я изначально не планировала выступать в этом зимнем сезоне, - сказала Конева. - А на "Русскую зиму", которая проходила в начале февраля, я заявилась после настойчивых просьб организаторов. Хотя с лета не прыгала вообще, а участие в этом турнире стало для меня первой технической тренировкой за долгое время. Несмотря на то что там у меня получился прыжок на 14 метров, я решила все-таки продолжить планомерную подготовку к лету и больше не стартовать".

"Я не хочу форсировать подготовку ради чемпионата России, который проходит в манеже ЦСКА, в котором не люблю прыгать из-за своеобразной дорожки разбега. Хочу как следует подготовиться к Играм БРИКС и Играм дружбы, мотивация у меня очень большая", - добавила спортсменка.

Игры БРИКС пройдут в Казани с 12 по 23 июня, Игры дружбы - в Москве и Екатеринбурге с 15 по 29 сентября.

Коневой 35 лет, на ее счету есть также победа на зимнем чемпионате мира 2014 года и серебро летнего европейского первенства, проходившего в том же году.