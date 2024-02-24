Игрок мексиканской команды по фиджитал-футболу намерен лучше узнать татарскую культуру

В субботу стартовали соревнования по фиджитал-футболу на Играх будущего

КАЗАНЬ, 24 февраля. /ТАСС/. Татарская культура очень интересна игроку мексиканской команды Holcattes и бывшему футболисту сборной Гондураса Нуньесу Гарсии, который принимает участие в Играх будущего. Об этом Гарсия рассказал ТАСС.

В субботу стартовали соревнования по фиджитал-футболу на Играх будущего, Holcattes уступила "Фениксу" в матче группового этапа со счетом 5:9.

"Естественно, в первые минуты чувствуешь волнение со всех сторон, однако я играю уже долгое время, волнение спадает, просто как рыба в воде, - сказал Гарсия. - Футбол - игра, где я завел много друзей, знакомых, круто. Еще не было возможности осмотреть весь город, но у нас еще есть неделя для этого. Я узнаю о городе через людей, просто знакомясь с местными, как они живут, мне очень нравится татарская культура, я бы хотел получше окунуться в это".

"Я жил в Англии около года, видел там снег, но такого количества еще не видел, это впервые, для меня это новый опыт. Что касается морозов, то мне это очень нравится, я просто наслаждаюсь пребыванием здесь. Мы были готовы к морозу, поэтому взяли теплую одежду", - добавил Гарсия.

Игры будущего завершатся 3 марта, они проводятся по новым дисциплинам с использованием современных технологий, цифровой среды и физической активности. Формат соревнований подразумевает использование последних разработок в области киберспорта, робототехники, дополненной и виртуальной реальности, информационных технологий и искусственного интеллекта. Участие в Играх будущего принимают более 2 тыс. человек из 107 стран.