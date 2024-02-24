24 февраля, 12:14
КХЛ

ЦСКА победил "Торпедо" и обошел соперника в турнирной таблице КХЛ

Игроки ЦСКА. Петр Ковалев/ ТАСС
Игроки ЦСКА
© Петр Ковалев/ ТАСС

Армейцы поднялись на шестое место на Западе

ТАСС, 24 февраля. Московский ЦСКА обыграл нижегородское "Торпедо" со счетом 2:1 в гостевом матче регулярного чемпионата Фонбет - Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

В составе ЦСКА шайбы забросили Максим Соркин (30-я минута) и Егор Брютов (34). У "Торпедо" отличился Бобби Линч (41).

Благодаря победе над "Торпедо" ЦСКА поднялся на шестое место в турнирной таблице Западной конференции, набрав 75 очков в 67 матчах. Нижегородский клуб потерпел шестое поражение подряд и опустился на седьмую строчку на Западе, имея в активе 74 очка после 67 встреч. Ранее ЦСКА и "Торпедо" гарантировали себе участие в плей-офф КХЛ.

В заключительном матче регулярного чемпионата ЦСКА в гостях сыграет с московским "Динамо", а "Торпедо" дома примет тольяттинскую "Ладу". Обе встречи пройдут 26 февраля.

Регулярный чемпионат КХЛ-2023/24. Западная конференция

1

СКА

67

40

2

4

1

2

18

218-136

95

2

Динамо М

66

31

9

4

3

3

16

207-154

94

3

Локомотив

67

34

8

2

4

1

18

174-137

93

4

Спартак

66

35

3

1

4

4

19

226-182

86

5

Северсталь

66

30

1

5

3

5

22

197-176

80

6

ЦСКА

67

30

3

1

1

6

26

190-162

75

7

Торпедо

67

27

5

2

3

3

27

185-175

74

8

Динамо Мн

67

25

5

1

2

3

31

176-176

67

9

Сочи

67

19

1

3

0

7

37

166-249

53

10

Куньлунь РС

66

14

5

4

2

4

37

154-219

52

11

Витязь

66

14

4

2

4

3

39

131-220

47

Регулярный чемпионат КХЛ-2023/24. Восточная конференция

1

Металлург

66

33

7

2

4

3

17

207-165

91

2

Авангард

66

31

9

3

0

5

18

208-175

91

3

Салават Юлаев

66

35

4

2

2

4

19

191-138

88

4

Ак Барс

66

31

6

2

0

2

25

167-136

80

5

Автомобилист

67

25

5

6

4

4

23

161-157

80

6

Трактор

66

27

5

3

2

4

25

176-162

76

7

Лада

66

23

3

4

4

10

22

156-165

74

8

Амур

66

23

3

3

7

5

25

154-170

70

9

Нефтехимик

67

19

6

1

6

9

26

153-199

67

10

Сибирь

66

19

3

5

3

8

28

146-178

65

11

Адмирал

66

14

4

3

6

5

34

143-189

53

12

Барыс

66

11

4

5

3

5

38

135-201

48

  

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КХЛ