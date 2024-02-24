ЦСКА победил "Торпедо" и обошел соперника в турнирной таблице КХЛ

Армейцы поднялись на шестое место на Западе

ТАСС, 24 февраля. Московский ЦСКА обыграл нижегородское "Торпедо" со счетом 2:1 в гостевом матче регулярного чемпионата Фонбет - Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

В составе ЦСКА шайбы забросили Максим Соркин (30-я минута) и Егор Брютов (34). У "Торпедо" отличился Бобби Линч (41).

Благодаря победе над "Торпедо" ЦСКА поднялся на шестое место в турнирной таблице Западной конференции, набрав 75 очков в 67 матчах. Нижегородский клуб потерпел шестое поражение подряд и опустился на седьмую строчку на Западе, имея в активе 74 очка после 67 встреч. Ранее ЦСКА и "Торпедо" гарантировали себе участие в плей-офф КХЛ.

В заключительном матче регулярного чемпионата ЦСКА в гостях сыграет с московским "Динамо", а "Торпедо" дома примет тольяттинскую "Ладу". Обе встречи пройдут 26 февраля.

Регулярный чемпионат КХЛ-2023/24. Западная конференция № Команда И В ВО ВБ ПБ ПО П Ш О 1 СКА 67 40 2 4 1 2 18 218-136 95 2 Динамо М 66 31 9 4 3 3 16 207-154 94 3 Локомотив 67 34 8 2 4 1 18 174-137 93 4 Спартак 66 35 3 1 4 4 19 226-182 86 5 Северсталь 66 30 1 5 3 5 22 197-176 80 6 ЦСКА 67 30 3 1 1 6 26 190-162 75 7 Торпедо 67 27 5 2 3 3 27 185-175 74 8 Динамо Мн 67 25 5 1 2 3 31 176-176 67 9 Сочи 67 19 1 3 0 7 37 166-249 53 10 Куньлунь РС 66 14 5 4 2 4 37 154-219 52 11 Витязь 66 14 4 2 4 3 39 131-220 47