ЦСКА победил "Торпедо" и обошел соперника в турнирной таблице КХЛ

ТАСС, 24 февраля. Московский ЦСКА обыграл нижегородское "Торпедо" со счетом 2:1 в гостевом матче регулярного чемпионата Фонбет - Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
В составе ЦСКА шайбы забросили Максим Соркин (30-я минута) и Егор Брютов (34). У "Торпедо" отличился Бобби Линч (41).
Благодаря победе над "Торпедо" ЦСКА поднялся на шестое место в турнирной таблице Западной конференции, набрав 75 очков в 67 матчах. Нижегородский клуб потерпел шестое поражение подряд и опустился на седьмую строчку на Западе, имея в активе 74 очка после 67 встреч. Ранее ЦСКА и "Торпедо" гарантировали себе участие в плей-офф КХЛ.
В заключительном матче регулярного чемпионата ЦСКА в гостях сыграет с московским "Динамо", а "Торпедо" дома примет тольяттинскую "Ладу". Обе встречи пройдут 26 февраля.
1
СКА
67
40
2
4
1
2
18
218-136
95
2
Динамо М
66
31
9
4
3
3
16
207-154
94
3
Локомотив
67
34
8
2
4
1
18
174-137
93
4
Спартак
66
35
3
1
4
4
19
226-182
86
5
Северсталь
66
30
1
5
3
5
22
197-176
80
6
ЦСКА
67
30
3
1
1
6
26
190-162
75
7
Торпедо
67
27
5
2
3
3
27
185-175
74
8
Динамо Мн
67
25
5
1
2
3
31
176-176
67
9
Сочи
67
19
1
3
0
7
37
166-249
53
10
Куньлунь РС
66
14
5
4
2
4
37
154-219
52
11
Витязь
66
14
4
2
4
3
39
131-220
47
1
Металлург
66
33
7
2
4
3
17
207-165
91
2
Авангард
66
31
9
3
0
5
18
208-175
91
3
Салават Юлаев
66
35
4
2
2
4
19
191-138
88
4
Ак Барс
66
31
6
2
0
2
25
167-136
80
5
Автомобилист
67
25
5
6
4
4
23
161-157
80
6
Трактор
66
27
5
3
2
4
25
176-162
76
7
Лада
66
23
3
4
4
10
22
156-165
74
8
Амур
66
23
3
3
7
5
25
154-170
70
9
Нефтехимик
67
19
6
1
6
9
26
153-199
67
10
Сибирь
66
19
3
5
3
8
28
146-178
65
11
Адмирал
66
14
4
3
6
5
34
143-189
53
12
Барыс
66
11
4
5
3
5
38
135-201
48