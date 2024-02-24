"Рубин Ялта" успешно прошел аттестацию ФНЛ для выступления во Второй лиге

Старт нового сезона Второй лиги планируется в конце марта

МОСКВА, 24 февраля. /ТАСС/. "Рубин Ялта" успешно прошел процедуру аттестации Футбольной национальной лиги (ФНЛ) для выступления во Второй лиге дивизиона Б. Об этом ТАСС сообщил президент ялтинской команды Кирилл Шапошников.

"Пройден важнейший этап в рамках подготовки к участию в новом сезоне ФНЛ, - сказал Шапошников. - Аттестация клуба - это подтверждение соответствию ряда ключевых критериев, среди которых инфраструктурные, спортивные и финансовые. Хотел бы поблагодарить администрацию города Ялта за поддержку - уверен, впереди нас всех ждут большие победы".

Старт нового сезона Второй лиги планируется в конце марта.

24 февраля "Рубин Ялта" обыграл со счетом 2:0 "Динамо" из Луганска в товарищеском матче в рамках подготовки к новому сезону. "Хорошая игра и положительный результат при том, что команда проводит сборы и играет под нагрузками, - сказал главный тренер ялтинцев Алексей Грачев. - Сегодня соперник играл строго вторым номером и отмечу качественное вскрытие обороны нашими игроками, что привело в итоге к опасным моментам и двум забитым мячам. Продолжаем подготовку к предстоящему старту сезона".

6 июня 2023 года "Рубин Ялта" получил лицензию ФНЛ на участие в Леон - Второй лиге. В дебютном сезоне команда заняла второе место в таблице группы 1 дивизиона Б Второй лиги.