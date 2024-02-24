Фестиваль единоборств "Кубок равноапостольного Николая Японского" открылся в Подмосковье

Целью фестиваля является духовно-нравственное и патриотическое воспитание детей и молодежи, развитие детско-юношеского спорта, популяризация здорового образа жизни

МЫТИЩИ /Московская область/, 24 февраля. /ТАСС/. Церемония открытия Патриаршего международного фестиваля спортивных единоборств и боевых искусств "Кубок равноапостольного Николая Японского" прошла в подмосковных Мытищах. Об этом сообщает корреспондент ТАСС с места событий.

В церемонии приняли участие вице-спискер Госдумы Анна Кузнецова, патриарший наместник Московской митрополии митрополит Крутицкий и Коломенский Павел, председатель Патриаршей комиссии по вопросам физической культуры и спорта митрополит Мурманский и Мончегорский Митрофан и другие. Свои приветствия гостям и участникам соревнований передали вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко, министр спорта РФ Олег Матыцин, Патриарх Московский и всея Руси Кирилл и губернатор Московской области Алексей Воробьев.

"Добрые инициативы Русской православной церкви и других основных конфессий по организации соревнований, духовного кормления находят поддержку, они формируют гармоничную личность, верующего и сильного человека, будущего защитника нашего любимого отечества. Проведение фестиваля послужит укреплению дружбы между спортсменами из разных стран и сохранению памяти о наследии святого равноапостольного Николая Японского. Желаю всем участникам отличного настроения, честной спортивной борьбы и удачи", - говорится в приветствии Чернышенко.

В своем обращении Патриарх Московский и всея Руси Кирилл отметил, что спортивные инициативы являются важнейшими для гармоничного развития человека. "Дорогие братья и сестры, физическая активность, силовые нагрузки оказывают самое плодотворное влияние не только на телесное здоровье человека, но и его духовное состояние, они тренируют волю, поучают самодисциплине, воспитывают терпение. Приобретение этих ценных качеств является значимым, так как благодаря им мы можем успешно преодолевать жизненные трудности, сохранять присутствие духа и мужества. Вот почему Русская православная церковь поддерживает спортивные инициативы и считает их важнейшими для всестороннего развития человека. Отрадно, что фестиваль боевых искусств стал заметным соревнованиям в спортивной жизни нашей страны, надеюсь, что пройдут в духе доброго соперничества и уважения", - говорится в приветствии патриарха.

Кузнецова отметила, что за несколько лет турнир превратился в одно из самых ярких спортивных событий страны. "Уважаемые гости, организаторы, дорогие дети, мы находимся на одном из самых ярких событий страны. Мало кто раньше говорил об этих соревнованиях, а сегодня они носят статус патриарших, объединяют спортсменов из более 50 регионов, а также стран ближнего и дальнего зарубежья, вот так с самого начала утверждается то дело, которое на самом деле нужно. Сегодня годовщина с начала специальной военной операции, единственного верного шага нашей страны, и участники Кубка равноапостольного Николая Японского сейчас находятся не только здесь с нами, но и на передовой. Хочу за всех поблагодарить организаторов соревнований за их великую миссию воспитания молодежи не только физически, но и духовно", - отметила вице-спикер Госдумы.

Фестиваль проходит с 2011 года, за это время в нем приняло участие более 35 000 спортсменов. С 2016 года в фестивале принимают участие спортсмены с ограниченными возможностями здоровья, а в 2022 году фестиваль получил статус патриаршего. В этом году соревнования проходят с 23 по 25 февраля, в них принимают участие более 4,5 тыс. спортсменов из 50 регионов России и семи стран зарубежья. Целью фестиваля является духовно-нравственное и патриотическое воспитание детей и молодежи, развитие детско-юношеского спорта, популяризация здорового образа жизни.