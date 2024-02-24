"Будем в тренде". В 39 городах прошла акция "Быть здоровым - это модно!"

Главной идеей акции является массовое обливание холодной водой

КРАСНОГОРСК /Московская область/, 24 февраля. /ТАСС/. Двенадцатая международная спортивно-патриотическая акция "Быть здоровым - это модно!", главной идеей которой является массовое обливание холодной водой, прошла в 39 городах России, Приднестровья, Абхазии, Южной Осетии и Замбии. Мероприятие организовано Московской областной общественной организацией "Спортивно-патриотический клуб "Ярополк" при поддержке Минспорта и Морской коллегии при правительстве Российской Федерации.

Основная идея акции заключается в одновременном массовом обливании холодной водой из ведер цветов государственного флага на всей территории России и в других государствах. Сопровождается действо комплексом просветительских мероприятий, показательных выступлений, активно пропагандирующих здоровый образ жизни.

Главной площадкой акции в этом году стала площадь перед домом культуры "Подмосковье" в Красногорске. В субботу в 39 городах - российских от Сахалина до Калининграда, от Архангельска до Севастополя, а также в городах Приднестровья, Абхазии, Южной Осетии, Замбии на улицы массово вышли участники акции и облились холодной водой. Перед этим представители городов, участвующих в акции, связались с Красногорском через телемост и показали свою готовность, на сцене с живой музыкой выступили ансамбли.

Для зрителей мероприятия работали несколько точек, где можно было проверить свои силы и хорошо провести время. Желающие могли собрать и разобрать автомат на время, самый быстрый участник получил 10 тыс. рублей, поиграть в шахматы, проверить себя в медицинских навыках на манекене, посетителям также дали возможность проверить на силу свой удар кулаком по специальному манекену. Замерзшие болельщики с легкостью могли согреться в палатке с печью-буржуйкой, попить чай и поесть горячую гречку.

Акция "Быть здоровым - модно!" © Алексей Голенищев/ ТАСС

Сопровождал мероприятие своей песней "Я - русский" певец Ярослав Дронов (Шаман), выступавший в этот момент на площадке в Красноярске, участники акции устроили танцевальный флешмоб и затем спели гимн Российской Федерации. Само обливание прошло под драйвовую музыку и салют из ленточек.

В акции приняли участие восьмикратный чемпион России по тяжелой атлетике в весовой категории свыше 105 кг Михаил Кокляев, соучредитель инициативы по сотрудничеству с Африкой Дэвид Окпатума (Нигерия), директор клуба "Ярополк", создатель акции Илья Шадриков. Всего на площадке в Красногорске облились водой более 100 человек, суммарно по всем городам-участникам - около 5 500 человек, что является рекордом. Самым молодым участником акции стал четырехлетний мальчик, самым возрастным было больше 60 лет.

"Омолаживание и повышение иммунитета"

Ко всем городам-участникам обратился создатель акции Илья Шадриков. "Нас смотрит 38 городов, я хотел бы обратиться ко всем площадкам, которые принимают участие в нашей акции. Со своей командой мы думали, что у нас все идет по накатанной, но на деле мероприятие далось нам непросто. Хочу, чтобы все регионы похлопали организаторам на площадках от Сахалина до Калининграда за то, что они не спали эти дни, - сказал Шадриков. - Надеюсь, в следующем году у нас все будет еще масштабнее, сегодня это 39 городов". "Вода - это омоложение и повышение иммунитета, поэтому я специально вчера заболел, чтобы сегодня выздороветь", - добавил он в шутку.

Одним из неожиданных участников стал студент МГУ из Нигерии Дэвид Окпатума, он рассказал об организации подобной акции в его стране: "В настоящее время я учусь в МГУ, за два года моего пребывания в России одним из национальных проектов, в котором я больше всего рад принять участие, является эта акция, - сказал Окпатума. - Благодаря вашей поддержке и одобрению мы смогли организовать в небольшом масштабе подобное мероприятие в нигерийском городе Джос, конечно, принять холодную воду там было немного легче, чем в России, поучаствовало около пятидесяти человек. Спасибо, что пригласили меня сегодня, и как гласит девиз: "Быть здоровым - это модно". Так давайте будем в тренде".

Кокляев поделился с ТАСС своими ощущениями после акции. "Бодрит, сам себе очередной орден мужества вешаю, выходной день провел при большом количестве людей, превозмог себя, хотя я моржеванием занимаюсь, но в подобной акции принимаю участие впервые. Я доволен, будем работать дальше в подобном направлении. Почему подобные мероприятия важны? Должно быть чувство локтя, чтобы человек, находясь наедине с собой, в трудную минуту не чувствовал себя одиноким. Здесь не Парад Победы 9 мая на Красной площади, не празднование, а массовое превозмогание себя, - сказал Кокляев ТАСС. - Это здравый адреналин, дофамин, которые нас в этом порыве сегодня объединили, это знаковая вещь для каждого человека, нужно объединение сильных людей вокруг, это делает наш социум более нравственным, стрессоустойчивым, способным объединиться вокруг чего-то хорошего".

Также Кокляев вспомнил интересный случай из жизни и сопоставил с акцией: "Однажды в 2017 году, когда я приехал в США проводить мероприятие в качестве судьи, 1 июля меня сопроводил полицейский в комнату для допросов, меня допрашивали, сняли сетчатку глаза, все серьезно оказалось. Под конец он задал вопрос: "Что такое "пауэртлон"? Это когда поднимают тяжести, а потом стреляют, это моя задумка, родилась в 2014 году, я рассказал ему. Он, когда закрывал папку, спросил: "У вас все солдаты такие сильные?", на что я ответил: "Конечно, все, шучу, половина". Я уверен, половина сильных людей сегодня была на нашем мероприятии".