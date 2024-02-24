Легкоатлет Лысенко стал победителем чемпионата России в помещении в прыжках в высоту

Прыгнув на 2,33 м, легкоатлет повторил лучший результат сезона в мире

МОСКВА, 24 февраля. /ТАСС/. Легкоатлет Данил Лысенко занял первое место на чемпионате России в помещении в прыжках в высоту. Соревнования проходят в Москве.

Лысенко показал результат 2,33 метра, продолжил выступление, но не смог преодолеть планку на высоте 2,35 метра. Легкоатлет повторил лучший результат сезона в мире, он установил его в январе на турнире "Битва полов".

Вторым стал Илья Иванюк, третьим - Никита Анищенков. Оба спортсмена показали результат 2,27 метра, но Иванюк оказался сильнее по количеству попыток.

Лысенко 26 лет, в сезоне-2023 спортсмен не проиграл ни одного турнира. В его активе также серебро летнего чемпионата мира 2017 года в Лондоне и золото чемпионата мира в помещении 2018 года.

Чемпионат России в помещении завершится 25 февраля. В этот день пройдут соревнования по прыжкам в высоту у женщин.