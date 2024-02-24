Участник команды из Санкт-Петербурга на Играх будущего рассказал об особенностях ее робота

Робот имеет самый большой спиннер на турнире и может наносить противнику большой урон

КАЗАНЬ, 24 февраля. /ТАСС/. Робот команды Daddy Bots из Санкт-Петербурга, которая приехала в Казань на Игры будущего для выступления в битве роботов, имеет самый большой спиннер и может наносить противнику большой урон. Об этом ТАСС рассказал участник команды Артем Юмашев.

"У нашего робота очень широкий, огромный спиннер, который имеет размах 300 мм. Наверное, это самый большой на этом турнире. Мы можем наносить очень сильные удары, подкидывать и калечить робота противника", - сказал спортсмен.

В первом бою команда Daddy Bots победила коллектив Diaco из Ирана. "Я даже говорить сейчас не могу, у меня внутри все взрывается. До боя тоже было волнение, а сейчас эмоции просто переполняют. Не знаю, как мы сегодня будем спать. Еще года нет, как наша команда существует, это наш первый робот, первый опыт. Конечно, мы бы не стали участвовать, если бы не мечтали о победе. Но это мечта, а как она реализуется - посмотрим", - поделился впечатлениями от первого боя Юмашев.

"Организация великолепная, очень здорово все сделано. На уровне и даже выше некоторых зарубежных турниров. Соперники все очень сильные, надо опасаться любого. Изначально, когда мы узнали, что выступаем против команды из Ирана, некоторые нам говорили, что можно не опасаться. Но не все так просто, они бились до последнего. Это, наверное, наш самый сложный бой", - добавил он.

Соревнования по битве роботов стартовали в субботу. В турнире участвуют шестнадцать команд, в каждой из которых от одного до пяти участников. Соревнование проводится по олимпийской системе в четыре этапа: по результатам первого тура выбывает восемь команд, второго - четыре, в полуфинале - две, победители своих поединков встречаются в финале. Продолжительность поединка - три минуты. Побеждает команда, которая наберет больше очков или разрушит робот соперника.

Игры будущего завершатся 3 марта, они будут проводиться по новым дисциплинам с использованием современных технологий, цифровой среды и физической активности. Формат соревнований подразумевает использование последних разработок в области киберспорта, робототехники, дополненной и виртуальной реальности, информационных технологий и искусственного интеллекта. Участие в Играх будущего принимают около 2 тыс. человек из более чем 100 стран.