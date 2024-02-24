"Спартак" обыграл "Северсталь" в матче КХЛ

МОСКВА, 24 февраля. /ТАСС/. Московский "Спартак" со счетом 5:3 дома обыграл череповецкую "Северсталь" в матче регулярного чемпионата Фонбет - Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Встреча прошла на арене "Мегаспорт" в присутствии 10 173 зрителей.
Заброшенными шайбами в составе победителей отметились Демид Мансуров (7-я минута), Павел Порядин (29), Николай Голдобин (43), Егор Савиков (54) и Егор Зайцев (60). У проигравших отличились Дмитрий Моисеев (5), Адам Лишка (18) и Данил Аймурзин (40).
"Спартак" гарантировал себе 4-е место в турнирной таблице Западной конференции по итогам регулярного чемпионата, "Северсталь" - 5-е. Команды сыграют между собой в первом раунде плей-офф. Стартовая встреча серии до четырех побед пройдет 29 февраля в Москве.
В заключительном матче регулярного чемпионата "Спартак" примет минское "Динамо", "Северсталь" на выезде сыграет с уфимским "Салаватом Юлаевым". Встречи пройдут 26 февраля.
1
Динамо М
67
31
10
4
3
3
16
211-157
96
2
СКА
67
40
2
4
1
2
18
218-136
95
3
Локомотив
67
34
8
2
4
1
18
174-137
93
4
Спартак
67
36
3
1
4
4
19
231-185
88
5
Северсталь
67
30
1
5
3
5
23
200-181
80
6
ЦСКА
67
30
3
1
1
6
26
190-162
75
7
Торпедо
67
27
5
2
3
3
27
185-175
74
8
Динамо Мн
67
25
5
1
2
3
31
176-176
67
9
Сочи
67
19
1
3
0
7
37
166-249
53
10
Куньлунь РС
66
14
5
4
2
4
37
154-219
52
11
Витязь
67
14
4
2
4
3
40
132-222
47
1
Металлург
67
34
7
2
4
3
17
209-166
93
2
Авангард
67
31
9
3
1
5
18
210-178
92
3
Салават Юлаев
67
35
4
2
2
4
20
192-140
88
4
Ак Барс
67
32
6
2
0
2
25
171-138
82
5
Автомобилист
67
25
5
6
4
4
23
161-157
80
6
Трактор
67
27
5
4
2
4
25
179-164
78
7
Лада
67
24
3
4
4
10
22
160-166
76
8
Амур
67
23
3
3
7
5
26
156-174
70
9
Сибирь
67
20
3
5
3
8
28
148-179
67
10
Нефтехимик
67
19
6
1
6
9
26
153-199
67
11
Адмирал
67
14
4
3
6
6
34
146-193
54
12
Барыс
67
11
4
5
3
5
39
136-205
48