"Спартак" обыграл "Северсталь" в матче КХЛ

Эти же команды встретятся в первом раунде плей-офф

МОСКВА, 24 февраля. /ТАСС/. Московский "Спартак" со счетом 5:3 дома обыграл череповецкую "Северсталь" в матче регулярного чемпионата Фонбет - Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Встреча прошла на арене "Мегаспорт" в присутствии 10 173 зрителей.

Заброшенными шайбами в составе победителей отметились Демид Мансуров (7-я минута), Павел Порядин (29), Николай Голдобин (43), Егор Савиков (54) и Егор Зайцев (60). У проигравших отличились Дмитрий Моисеев (5), Адам Лишка (18) и Данил Аймурзин (40).

"Спартак" гарантировал себе 4-е место в турнирной таблице Западной конференции по итогам регулярного чемпионата, "Северсталь" - 5-е. Команды сыграют между собой в первом раунде плей-офф. Стартовая встреча серии до четырех побед пройдет 29 февраля в Москве.

В заключительном матче регулярного чемпионата "Спартак" примет минское "Динамо", "Северсталь" на выезде сыграет с уфимским "Салаватом Юлаевым". Встречи пройдут 26 февраля.

Регулярный чемпионат КХЛ-2023/24. Западная конференция № Команда И В ВО ВБ ПБ ПО П Ш О 1 Динамо М 67 31 10 4 3 3 16 211-157 96 2 СКА 67 40 2 4 1 2 18 218-136 95 3 Локомотив 67 34 8 2 4 1 18 174-137 93 4 Спартак 67 36 3 1 4 4 19 231-185 88 5 Северсталь 67 30 1 5 3 5 23 200-181 80 6 ЦСКА 67 30 3 1 1 6 26 190-162 75 7 Торпедо 67 27 5 2 3 3 27 185-175 74 8 Динамо Мн 67 25 5 1 2 3 31 176-176 67 9 Сочи 67 19 1 3 0 7 37 166-249 53 10 Куньлунь РС 66 14 5 4 2 4 37 154-219 52 11 Витязь 67 14 4 2 4 3 40 132-222 47