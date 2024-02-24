24 февраля, 16:22
КХЛ

"Спартак" обыграл "Северсталь" в матче КХЛ

Эти же команды встретятся в первом раунде плей-офф

МОСКВА, 24 февраля. /ТАСС/. Московский "Спартак" со счетом 5:3 дома обыграл череповецкую "Северсталь" в матче регулярного чемпионата Фонбет - Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Встреча прошла на арене "Мегаспорт" в присутствии 10 173 зрителей.

Заброшенными шайбами в составе победителей отметились Демид Мансуров (7-я минута), Павел Порядин (29), Николай Голдобин (43), Егор Савиков (54) и Егор Зайцев (60). У проигравших отличились Дмитрий Моисеев (5), Адам Лишка (18) и Данил Аймурзин (40).

"Спартак" гарантировал себе 4-е место в турнирной таблице Западной конференции по итогам регулярного чемпионата, "Северсталь" - 5-е. Команды сыграют между собой в первом раунде плей-офф. Стартовая встреча серии до четырех побед пройдет 29 февраля в Москве.

В заключительном матче регулярного чемпионата "Спартак" примет минское "Динамо", "Северсталь" на выезде сыграет с уфимским "Салаватом Юлаевым". Встречи пройдут 26 февраля.

Регулярный чемпионат КХЛ-2023/24. Западная конференция

1

Динамо М

67

31

10

4

3

3

16

211-157

96

2

СКА

67

40

2

4

1

2

18

218-136

95

3

Локомотив

67

34

8

2

4

1

18

174-137

93

4

Спартак

67

36

3

1

4

4

19

231-185

88

5

Северсталь

67

30

1

5

3

5

23

200-181

80

6

ЦСКА

67

30

3

1

1

6

26

190-162

75

7

Торпедо

67

27

5

2

3

3

27

185-175

74

8

Динамо Мн

67

25

5

1

2

3

31

176-176

67

9

Сочи

67

19

1

3

0

7

37

166-249

53

10

Куньлунь РС

66

14

5

4

2

4

37

154-219

52

11

Витязь

67

14

4

2

4

3

40

132-222

47

Регулярный чемпионат КХЛ-2023/24. Восточная конференция

1

Металлург

67

34

7

2

4

3

17

209-166

93

2

Авангард

67

31

9

3

1

5

18

210-178

92

3

Салават Юлаев

67

35

4

2

2

4

20

192-140

88

4

Ак Барс

67

32

6

2

0

2

25

171-138

82

5

Автомобилист

67

25

5

6

4

4

23

161-157

80

6

Трактор

67

27

5

4

2

4

25

179-164

78

7

Лада

67

24

3

4

4

10

22

160-166

76

8

Амур

67

23

3

3

7

5

26

156-174

70

9

Сибирь

67

20

3

5

3

8

28

148-179

67

10

Нефтехимик

67

19

6

1

6

9

26

153-199

67

11

Адмирал

67

14

4

3

6

6

34

146-193

54

12

Барыс

67

11

4

5

3

5

39

136-205

48

  

Теги:
КХЛ