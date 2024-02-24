Российская теннисистка Калинская проиграла в финале турнира в Дубае

В решающем матче спортсменка уступила итальянке Ясмин Паолини

ДУБАЙ, 24 февраля. /ТАСС/. Россиянка Анна Калинская проиграла итальянке Ясмин Паолини в финальном матче турнира Женской теннисной ассоциации (WTA) в Дубае.

Встреча завершилась со счетом 4:6, 7:5, 7:5 в пользу Паолини, не имевшей номера посева на турнире. Калинская, которая пробилась в основную сетку через квалификацию, по ходу соревнования обыграла третью ракетку мира американку Коко Гауфф и лидера мирового рейтинга польку Игу Свёнтек.

Калинской 25 лет, она занимает 40-е место в рейтинге WTA. В активе россиянки нет побед на турнирах под эгидой организации в одиночном разряде. Выход в четвертьфинал Australian Open 2024 года является ее лучшим результатом на турнирах Большого шлема.

Паолини 28 лет, она выиграла второй турнир под эгидой WTA в карьере. Итальянка занимает 26-е место в мировом рейтинге. Лучшим результатом спортсменки на турнирах Большого шлема является выход в четвертый круг Australian Open этого года.

Турнир в Дубае относится к категории WTA 1 000. Из россиянок в одиночном разряде соревнования выигрывала Елена Дементьева (2008).