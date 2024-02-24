Ольховский считает, что теннисист Хачанов безошибочно играл в финале турнира в Дохе

По мнению двукратного победителя турниров Большого шлема в миксте, выиграть турнир в Дохе всегда почетно

МОСКВА, 24 февраля. /ТАСС/. Россиянин Карен Хачанов практически безошибочно провел финальный матч турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) в Дохе против чеха Якуба Меншика. Такое мнение ТАСС высказал победитель двух турниров Большого шлема в миксте Андрей Ольховский.

Встреча закончилась со счетом 7:6 (14:12), 6:4 в пользу россиянина.

"Карен - молодец, я бы хотел отметить ту уверенность, с которой он играл весь этот турнир. Он уже во втором матче подряд играет затяжной тай-брейк и выигрывает его, что говорит о высокой психологической устойчивости. Сегодняшний матч Карен провел практически безошибочно, одержал отличную победу. Выиграть турнир в Дохе - это всегда здорово, так как у него большая история и давние традиции, поэтому хочу выразить Карену слова восхищения и поздравления", - сказал Ольховский.

Турнир в Дохе относится к категории ATP 250, матчи проводятся на покрытии "хард", призовой фонд составляет около $1,4 млн. В прошлом году турнир выиграл россиянин Даниил Медведев, который отказался от участия в нынешнем розыгрыше. Из россиян победителями соревнований также становились Андрей Рублев (2020) и Николай Давыденко (2010).