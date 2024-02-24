Армянский фиджитал-футболист отметил доброту людей в Казани

Армяснкий "Ван" в первом матче Игр будущего уступил китайской команде GZ.QIUXIN со счетом 7:8

КАЗАНЬ, 24 февраля. /ТАСС/. Казань является очень красивым городом, здесь добрые люди, как в Армении. Такое мнение журналистам высказал участник армянской команды "Ван" по фиджитал-футболу на Играх будущего Давид Арзуманян.

В субботу на Играх будущего стартовали соревнования по фиджитал-футболу. "Ван" в первой игре уступил китайской команде GZ.QIUXIN со счетом 7:8.

"Наверное, сегодня фортуна отвернулась от нас, мы были лучше, но проиграли, не знаю, почему так получилось, - сказал Арзуманян. - Здесь есть сильные команды, среди которых "Локомотив". Турнир очень хорошо организовали, но настроения нет из-за поражения. Мы уже посмотрели город, Казань - очень красивый город, люди добрые, как в Армении. Все было хорошо, просто сегодня не повезло".

"Нам рассказали про чак-чак, но мы пока не пробовали. Я думаю, что попробуем", - добавил Арзуманян.

Игры будущего завершатся 3 марта, они проводятся по новым дисциплинам с использованием современных технологий, цифровой среды и физической активности. Формат соревнований подразумевает использование последних разработок в области киберспорта, робототехники, дополненной и виртуальной реальности, информационных технологий и искусственного интеллекта. Участие в Играх будущего принимают более 2 тыс. человек из 107 стран.