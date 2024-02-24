Фристайлист Шульдяков сравнил атмосферу на Кубке чемпионов с этапами Кубка мира

Шульдяков победил на Кубке чемпионов в Москве в парном могуле

МОСКВА, 24 февраля. /ТАСС/. Кубок чемпионов по фристайлу в Москве по атмосфере не уступает этапам Кубка мира. Такое мнение высказал ТАСС россиянин Артем Шульдяков после выступления на Кубке чемпионов.

Кубок чемпионов по фристайлу прошел в субботу на Воробьевых горах. Победу среди мужчин в парном могуле одержал Шульдяков.

"Тут все сильные, есть российские спортсмены из сборной, борьба была. Я сделал все, что мог, это дало такой результат. Слежу ли за этапами Кубка мира? Конечно, смотрю. Этот турнир прошел, потому что нас не пускают за границу, тут атмосфера, как на этапах Кубка мира, сильнейшие спортсмены, и все борются. Мы работаем, чтобы они за границей не думали, что мы просто так сидим, но мы ждем, когда откроют", - сказал Шульдяков.

Международная федерация лыжного спорта и сноуборда (FIS) оставила в силе санкции в отношении российских спортсменов на сезон-2023/24.

Шульдяков - серебряный и бронзовый призер первенства мира 2021 года среди юниоров, двукратный чемпион России в парном могуле (2021, 2022).