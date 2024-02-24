В финале турнира по игре "Мир танков" на Играх будущего встретятся команды Beyond и ENEMY

Решающая встреча состоится 25 февраля

КАЗАНЬ, 24 февраля. /ТАСС/. Команды Beyond и ENEMY встретятся в финале турнира по игре "Мир танков" на Играх будущего. Соревнования проходят в Казани.

В 1/2 финала представители ENEMY обыграли команду Solnce (5:0), коллектив Beyond оказался сильнее WhoCares? (5:4). Решающая встреча состоится 25 февраля.

"В какой-то момент мы просто подумали и решили, что нужно что-то поменять. Выдохнули, взяли тайм-аут, собрались с мыслями и выиграли этот матч", - поделился с корреспондентом ТАСС сразу после победы капитан команды Beyond Анатолий Бараков.

Он также отметил, что матч с ENEMY его команда воспринимает как своеобразный реванш - в 2023 году команда ENEMY стала победителем офлайн-финала турнира "Легендарная семерка: голос пустыни", в котором обыграли Beyond со счетом 7:5. "Да, именно поэтому хотим с ними сыграть, чтобы взять реванш. Настрой по-спортивному злой, очень хочется победить. У нас нет такого, что есть принципиальный соперник, мы просто ко всем готовимся одинаково хорошо, грамотно и спокойно. Не надеемся на какую-то точечную информацию о сопернике, просто будем доказывать свой уровень еще одним финалом. Мы готовы к любому сопернику", - добавил Бараков.

"Мир танков" + суперфинал является дисциплиной из вызова "Стратегия", в ней приняли участие 8 команд по 7 человек. Финалисты турнира сразятся также еще в одной дисциплине, которую выберут капитаны команд. Призовой фонд турнира по игре "Мир танков" + суперфинал составил $500 тыс.

Игры будущего завершатся 3 марта, они проводятся по новым дисциплинам с использованием современных технологий, цифровой среды и физической активности. Формат соревнований подразумевает использование последних разработок в области киберспорта, робототехники, дополненной и виртуальной реальности, информационных технологий и искусственного интеллекта. Участие в Играх будущего примут около 2 тыс. человек из более чем 100 стран.