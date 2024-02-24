Чемпион Игр будущего по Dota 2 из Китая планирует на выигранные деньги закупить матрешек

Киберспортсмен отметил, что Россия ассоциируется с матрешками

КАЗАНЬ, 24 февраля. /ТАСС/. Игрок китайской команды Xtreme Gaming Дин Цун планирует купить много матрешек на деньги, выигранные за победу на турнире по Dota 2 на Играх будущего. Об этом спортсмен рассказал журналистам.

24 февраля Xtreme Gaming победил соотечественников из LGD Gaming со счетом 2-0 и выиграл Игры будущего в турнире по Dota 2. Команда за победу на турнире получит $350 тыс.

"Мы очень старались выиграть этот турнир, потому что проиграли в прошлом, и выложились максимально, - сказал спортсмен. - Я планирую потратить деньги за победу на матрешек. Смогу купить много матрешек, все-таки Россия ассоциируется с матрешками. Конечно, у каждого матча были свои особенности, но в России мы чувствуем гостеприимность зрителей, очень часто хлопали".

Игры будущего завершатся 3 марта, они проводятся по новым дисциплинам с использованием современных технологий, цифровой среды и физической активности. Формат соревнований подразумевает использование последних разработок в области киберспорта, робототехники, дополненной и виртуальной реальности, информационных технологий и искусственного интеллекта. Участие в Играх будущего примут более 2 тыс. человек из 107 стран.