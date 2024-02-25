Спортсмены из ЛНР завоевали 407 медалей на российских соревнованиях

В активе атлетов из Луганской Народной Республики 127 золотых, 112 серебряных и 168 бронзовых наград

МОСКВА, 25 февраля. /ТАСС/. Спортсмены из Луганской Народной Республики (ЛНР) завоевали 407 наград различного достоинства на российских соревнованиях. Об этом на Международной выставке-форуме "Россия" рассказал министр спорта ЛНР Олег Шеренешев.

Как сообщил министр, в соревнованиях приняли участие более 1 500 спортсменов. Они завоевали 127 золотых, 112 серебряных и 168 бронзовых медалей. Шеренешев не уточнил, за какой период были завоеваны награды.

Международная выставка-форум "Россия" проходит с 4 ноября 2023 на ВДНХ в Москве. Ее организовали для демонстрации важнейших достижений страны в разных отраслях экономики, свои экспозиции представляют все 89 российских регионов. ТАСС - генеральное информационное агентство форума.