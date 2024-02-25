Приморский край и российские федерации гимнастики заключили соглашения о сотрудничестве

В церемонии приняли участие губернатор Приморского края Олег Кожемяко, министр спорта РФ Олег Матыцин и главы двух спортивных федераций Ирина Винер и Василий Титов

МОСКВА, 25 февраля. /ТАСС/. Приморский край заключил соглашения о сотрудничестве с Всероссийской федерацией художественной гимнастики (ВФХГ) и Федерацией спортивной гимнастики России (ФСГР). Церемония подписания прошла в рамках международной выставки-форума "Россия".

В церемонии приняли участие губернатор Приморского края Олег Кожемяко, министр спорта РФ Олег Матыцин, президент ВФХГ Ирина Винер и глава ФСГР Василий Титов.

"Это большая честь для нас - представлять достижения российского спорта сегодня на ВДНХ. Задача, которую поставил президент по развитию центров спортивной подготовки, выполняется. Мы гордимся достижениями нашей спортивной и художественной гимнастики. Пусть центр гимнастики в Приморском крае подарит нам новых чемпионов", - сказал Матыцин.

"Хочу поблагодарить губернатора, который создал нам все условия во Владивостоке для подготовки к Олимпийским играм. У меня сердце переполняет счастьем от того, что мы будем тренироваться во Владивостоке. Большое счастье, что у нас будет свой зал", - отметила Винер.

Титов отметил, что создание новой спортивной инфраструктуры важно для того, чтобы спортсмены вернулись на международные соревнования хорошо подготовленными. "Количество ограничений запредельное, отсутствие российских спортсменов не идет на пользу развитию гимнастики, но мы не отчаиваемся и создаем инфраструктуру, в том числе на Дальнем Востоке. Мы это делаем с расчетом, что мы рано или поздно вернемся, эта часть страны для нас очень важна. Убежден, что этот центр будет способствовать развитию спортивной и художественной гимнастики", - сказал Титов.

Международная выставка-форум "Россия" проходит с 4 ноября 2023 на ВДНХ в Москве. Ее организовали для демонстрации важнейших достижений страны в разных отраслях экономики, свои экспозиции представляют все 89 российских регионов. ТАСС - генеральное информационное агентство форума.