Матыцин уверен, что количество международных соревнований с участием россиян будет расти

По словам министра спорта РФ, зрелищность международных соревнований без участия российских атлетов падает

МОСКВА, 25 февраля. /ТАСС/. Количество международных турниров с участием российских спортсменов будет расти, поскольку без них упала зрелищность проводимых соревнований. Об этом министр спорта РФ Олег Матыцин заявил на пленарном заседании "Успехи развития сферы физической культуры и спорта", которое проходит на выставке-форуме "Россия".

"Россия всегда выступала за честные и чистые состязания. Мы продолжаем плановую подготовку спортсменов к международным соревнованиям, несмотря на ограничения. Всего в 2020-2023 годах спортсмены приняли участие в 8 000 международных мероприятиях. Уверен, что вскоре количество соревнований с участием российских спортсменов будет расти. Мы видим, насколько просела зрелищность международных соревнований без участия наших спортсменов", - сказал Матыцин.

Министр спорта РФ отметил, что аудитория прошедшей Спартакиады составила более 30 млн человек. "Спартакиада сильнейших по зимним видам спорта проходила в пяти субъектах и собрала почти 2 000 спортсменов, это более 30 млн просмотров соревнований. Результаты субъектов говорят о том, что руководство практически всех регионов уделяет большое внимание развитию массового и детско-юношеского спорта", - заявил он.

Соревнования зимней Спартакиады проходили с 9 по 18 февраля на территории пяти субъектов РФ: Челябинской, Свердловской и Тюменской областей, а также Краснодарского и Красноярского краев.

В конце марта 2023 года Международный олимпийский комитет (МОК) рекомендовал допускать российских и белорусских спортсменов до участия в международных соревнованиях только в нейтральном статусе, причем только тех, кто публично не высказывался в поддержку спецоперации на Украине и не связан с силовыми структурами. Также россияне и белорусы не могут выступать в командных соревнованиях.