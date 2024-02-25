Матыцин назвал задачи Минспорта на 2024 год

Одной из них является создание доступных условий и равных возможностей для всех категорий населения

МОСКВА, 25 февраля. /ТАСС/. Одной из задач Министерства спорта РФ на 2024 года является продолжение развития новых форматов соревнований с приглашением иностранных участников. Об этом рассказал министр спорта РФ Олег Матыцин на пленарном заседании "Успехи развития сферы физической культуры и спорта", которое проходит на выставке-форуме "Россия".

"В задачи министерства спорта на 2024 год входят создание доступных условий и равных возможностей для всех категорий населения, расширение системы мотивации для старшего поколения и социально незащищенных слоев населения, обеспечение непрерывного календаря тренировочных и соревновательных активностей спортсменов, продолжение развития новых форматов соревнований с приглашением иностранных участников, расширение перечня зарубежных партнеров и укрепление существующих спортивных дипломатических связей", - сказал Матыцин.

"В 2024 году мы подводим итоги федерального проекта "Спорт - норма жизни", завершая его, и работаем над созданием отдельного национального проекта "Спорт России", который приоритизирует задачи на ближайшие несколько лет", - добавил Матыцин.

Проект "Спорт - норма жизни", который реализуется в рамках нацпроекта "Демография", предполагает не менее чем 55-процентную вовлеченность россиян в активные занятия спортом. Для этого необходимо строительство инфраструктуры и подготовка спортивного резерва.

Международная выставка-форум "Россия" проходит с 4 ноября 2023 на ВДНХ в Москве. Ее организовали для демонстрации важнейших достижений страны в разных отраслях экономики, свои экспозиции представляют все 89 российских регионов. ТАСС - генеральное информационное агентство форума.