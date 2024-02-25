Вице-чемпион мира по Dota 2 Ame рассказал, что неплохо играет в пинг-понг

По словам китайского киберспортсмена, ему нравится играть не только в Dota 2

КАЗАНЬ, 25 февраля. /ТАСС/. Вице-чемпион мира по Dota 2 и победитель Игр будущего в составе Xtreme Gaming Ван Чуньюй (Ame) неплохо играет в пинг-понг, но профессиональным спортсменом он стать не смог бы. Об этом Ван Чуньюй рассказал ТАСС.

24 февраля спортсмены Xtreme Gaming победили китайскую команду LGD Gaming со счетом 2-0 и выиграли турнир по Dota 2 на Играх будущего. Команда за победу на турнире получит $350 тыс.

"Я начал играть, потому что в детстве у меня были родственники, которые играли в Dota 2, - сказал Ван Чуньюй. - Одна сложность была в начале карьеры - лаги, единственная трудность, то есть родители не были против моей игры, с этим сложностей не было. Какие советы бы дал молодым игрокам? Пусть они делают то, чем действительно хотят заниматься. Не знаю, с чего нужно начинать молодым игрокам, чтобы стать киберспортсменом, ведь все зависит от них самих".

"Какие виды спорта нравятся, помимо киберспорта? Пинг-понг. Я играю в него нормально. Наверное, не смог бы стать профессиональным игроком. Сейчас в свободное время не играю в него", - добавил спортсмен.

Также Ван Чуньюй отметил, что ничего не слышал об олимпийской неделе Международного олимпийского комитета. Игрок рассказал о лучшем виде отдыха и еде. "Лучший вид отдыха? Играть в другие игры. Лучшая еда? Китайский самовар - хого, потому что китайская кухня очень вкусная. Местные блюда я пока не брал. Потому что не знал, что именно особенного в российской еде", - заключил спортсмен.