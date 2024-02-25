"Шанхай Шэньхуа" выиграл первый трофей под руководством Слуцкого

В матче за трофей клуб победил "Шанхай Порт"

ТАСС, 25 февраля. "Шанхай Шэньхуа" стал обладателем Суперкубка Китая по футболу, обыграв в матче за трофей "Шанхай Порт" со счетом 1:0.

Единственный гол на 55-й минуте забил Сефас Малеле.

"Шанхай Шэньхуа" выиграл первый трофей под руководством российского тренера Леонида Слуцкого. 27 декабря "Шанхай Шэньхуа" объявил о назначении Слуцкого на пост главного тренера команды. До этого специалист не работал тренером с ноября 2022 года.

3 марта "Шанхай Шэньхуа" проведет первый матч под руководством Слуцкого в чемпионате Китая. В первом туре подопечные Слуцкого на выезде сыграют с "Мэйчжоу Хакка".