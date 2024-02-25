Бойкова рассказала, что случайно попала в фигурное катание

По словам спортсменки, ее привели на каток в четыре года

МОСКВА, 25 февраля. /ТАСС/. Чемпионка Европы 2020 года в турнире спортивных пар Александра Бойкова, выступающая с Дмитрием Козловским, случайно попала в фигурное катание. Об этом она рассказала на выставке-форуме "Россия".

"Меня привели на каток в четыре года, это было в качестве спонтанного развлечения. Меня заметили тренеры, что я очень шустрая девочка, еду и не падаю, не плачу, и меня пригласили в школу фигурного катания. В какой-то момент я решила перейти в парное катание, чтобы добиваться еще больших результатов, и там мы встретились с Дмитрием [Козловским]. Идти в парное катание - решение серьезное, а в фигурное катание - случайное", - сказала Бойкова.

Козловский рассказал, что его привела в фигурное катание бабушка. "Меня привела бабушка, родители меня поддерживали, я не могу сказать, что на ранних стадиях у меня было огромное желание. Переломный момент случился, когда я пришел к Алексею Николаевичу Мишину, там я познакомился с топовыми спортсменами, потом уже в группе Тамары Николаевны Москвиной я познакомился с Сашей. Был период, когда я мог все бросить, потому что были травмы, связанные с превращением из ребенка в юношу, но я побоялся бабушки", - рассказал фигурист.

Международная выставка-форум "Россия" проходит с 4 ноября 2023 на ВДНХ в Москве. Ее организовали для демонстрации важнейших достижений страны в разных отраслях экономики, свои экспозиции представляют все 89 российских регионов. ТАСС - генеральное информационное агентство форума.