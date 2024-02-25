Козловский считает, что уровень международных турниров снизился без российских фигуристов

Международный союз конькобежцев 1 марта 2022 года отстранил российских и белорусских спортсменов от международных соревнований под эгидой организации из-за ситуации на Украине

МОСКВА, 25 февраля. /ТАСС/. Уровень международных соревнований снизился в отсутствие российских фигуристов, на международной арене создался вакуум. Такое мнение на международной выставке-форуме "Россия" на ВДНХ высказал чемпион Европы 2020 года в парном катании Дмитрий Козловский.

"Развитие некоторых дисциплин проходит волнообразно. На Олимпиаде в Пекине выступала очень сильная китайская пара, три российские, и уровень был очень высокий. После окончания Олимпиады ввиду того, что российские спортсмены не выступают, создался вакуум на международной арене, уровень снизился", - сказал Козловский.

1 марта 2022 года Международный союз конькобежцев (ISU) отстранил российских и белорусских спортсменов от международных соревнований под эгидой организации из-за ситуации на Украине. 11 июня 2023 года совет ISU оставил в силе решение об отстранении россиян и белорусов.

Международная выставка-форум "Россия" проходит с 4 ноября 2023 на ВДНХ в Москве. Ее организовали для демонстрации важнейших достижений страны в разных отраслях экономики, свои экспозиции представляют все 89 российских регионов. ТАСС - генеральное информационное агентство форума.