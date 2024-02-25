Ласицкене не будет смотреть соревнования по прыжкам в высоту у женщин на чемпионате мира

Спортсменка пропустит турнир из-за санкции к российским спортсменам со стороны международной федерации

МОСКВА, 25 февраля. /ТАСС/. Олимпийская чемпионка в прыжках в высоту Мария Ласицкене, лишенная возможности выступать на международных стартах, не будет смотреть соревнования в своей дисциплине на зимнем чемпионате мира в Глазго. Об этом Ласицкене сообщила журналистам.

"Я не буду смотреть, - ответила Ласицкене на вопрос, будет ли она следить за зимним чемпионатом мира по легкой атлетике. - Мужскую высоту могу, женскую точно нет".

Чемпионат мира в помещении пройдет в Глазго с 1 по 3 марта.

Российские и белорусские легкоатлеты с марта 2022 года после обострения ситуации на Украине лишены возможности выступать на международных стартах. С 7 по 8 декабря в Монако проходило заседание совета Международной ассоциации легкоатлетических федераций, после окончания которого глава организации Себастьян Коу заявил журналистам, что легкоатлеты из России и Белоруссии не будут допущены до участия в Олимпийских играх 2024 года в Париже.